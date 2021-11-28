На самых больших в мире болотах туристам проложат эксклюзивные тропы

Васюганские болота станут одним из главных брендов Томской области, сообщила на круглом столе в "Российской газете" исполнительный директор Томского отделения Русского географического общества Юлия Калюжная.

Васюганские болота называют самыми большими в мире. Они занимают значительную часть территории Томской и Новосибирской областей и известны красотой местной природы, большим количеством краснокнижных растений и животных.

В Томской области создан государственный природный заповедник Васюганский, его руководство активно сотрудничает с Русским географическим обществом по созданию экологических маршрутов и троп, отметила Юлия Калюжная. Причем туристические маршруты по Васюганским болотам будут и зимними, и летними.

- В дальнейшем здесь планируют развивать три направления: научный туризм, экологический туризм и фототуризм, - добавила Юлия Калюжная.

По ее словам, эксклюзивные туры предполагают вертолетные прогулки над Васюганскими болотами также с возможностью фотосъемки.

Перспективы развития этого туристического направления будут обсуждаться в декабре этого года на круглом столе в рамках фестиваля Русского географического общества. Он будет проходить в Томске с участием иностранных специалистов в области болотоведения, экологического и научного туризма.

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