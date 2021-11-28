Под Красноярском из-за ДТП перекрыли федеральную трассу

В результате ДТП в районе Красноярска заблокировано движение на 785 километре трассы Р-255.

Как сообщает ТАСС, около 11 часов по местному времени ВАЗ-2109, двигавшийся в сторону Ачинска, на встречной полосе врезался в тягач MAN. От удара многотонный фургон развернуло поперек дороги, водитель грузовика не пострадал. На обледеневшем покрытии дороги не смог затормозить и следующий тяжеловоз - в MAN врезался Volvo. На трассе образовалась пробка, объезд организован через подъезд к аэропортам "Емельяново" и "Черемшанка".

Предполагаемый виновник аварии погиб на месте за рулем отечественного легкового автомобиля. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.