Возобновлены поисковые работы в шахте Листвяжной

Работы по ликвидации последствий аварии на шахте "Листвяжная" продолжаются. Об этом сообщил гендиректор ВГСЧ МЧС России Николай Медведев.

"Для определения динамики газовой обстановки горноспасатели работают в шахте, на аварийном участке проводится отбор проб воздуха. Чтобы обеспечить безопасные условия работы производится бурение скважины с поверхности для подачи флегматизирующих, инертизирующих и огнетушащих веществ, проводится подача газообразного азота и хладона в отработанное пространство лавы" - сообщил горноспасатель.

Он также отметил, что основании полученных анализов проб воздуха внутри аварийного участка шахты, обследования горных выработок и мониторинга газовой обстановки принимаются оперативные решения по дальнейшим возможным действиям горноспасателей. Этим продолжает заниматься оперативный штаб, который был создан сразу после аварии. Работа ведётся круглосуточно. Осталось дообследовать около 6 километров.

Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян сказал, что взрыв в шахте был такой силы, что с погибших шахтеров посрывало одежды.