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28.11.2021 16:02
Рубрика: Происшествия

Выплаты из бюджета получили 60 пострадавших на шахте "Листвяжная"

Текст: Юлия Потапова

Выплаты из областного бюджета и бюджета Беловского района Кемеровской области получили уже 60 пострадавших, а также семьи 27 погибших при аварии на шахте "Листвяжной". Об этом сообщает пресс-служба администрации регионального правительства.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Число пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" увеличилось до 76

Как ранее пояснил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, из бюджетов области и района родственники погибших получат по 250 тысяч рублей, те пострадавшие, которые лечатся в больницах, - по 150 тысяч, а проходящие лечение амбулаторно - по 75 тысяч рублей.

Помимо этого выплатить по два миллиона рублей семьям погибших и дополнительно по миллиону их близким родственникам пообещала группа компаний "Сибирский деловой союз" (СДС). Собственник шахты также обещает погасить кредиты семей погибших, купить для них новое жилье и курировать обучение и трудоустройство детей в перспективе.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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