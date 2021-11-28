На Ставрополье "КамАЗ" снес 12-тонную систему "Платон"

В Левокумском округе Ставропольского края "КамАЗ" снес 12-тонную конструкцию системы "Платон". Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

По данным ведомства, авария произошла в 13.30 на 155 километре трассы Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды. По неизвестным причинам во время движения у грузовика поднялся прицеп, который задел железобетонную конструкцию.

В результате грузовик снес систему. За рулем сидел 65-летний уроженец соседнего региона. Его госпитализировали. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.