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28.11.2021 15:20
Рубрика: Происшествия

Из петербургской квартиры изъяли боеприпасы времен войны

Текст: Татьяна Тюменева

Гранаты, мины и прочее боевое снаряжение вывезла из квартиры петербуржца дежурная группа разминирования ОМОН. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел в Невском районе города.

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Оружие нашли после вызова скорой помощи - одному из жильцов квартиры стало плохо. Прибывшие медики увидели двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Один из них, которому и требовалась помощь врачей, потом сказал, что в квартире имеется оружие и продемонстрировал предмет, похожий на гранату.

Были вызваны взрывотехники. В квартире был обнаружен боевой арсенал: две минометные мины, два артиллерийских снаряда, пять граната, пустые корпуса из-под боеприпасов, охолощенный карабин, а также более полутора сотен патронов. Все снаряжение относится к периоду Великой Отечественной войны.

Оружие вывезено службой разминирования на полигон для уничтожения.

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