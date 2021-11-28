Из петербургской квартиры изъяли боеприпасы времен войны

Гранаты, мины и прочее боевое снаряжение вывезла из квартиры петербуржца дежурная группа разминирования ОМОН. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел в Невском районе города.

Оружие нашли после вызова скорой помощи - одному из жильцов квартиры стало плохо. Прибывшие медики увидели двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Один из них, которому и требовалась помощь врачей, потом сказал, что в квартире имеется оружие и продемонстрировал предмет, похожий на гранату.

Были вызваны взрывотехники. В квартире был обнаружен боевой арсенал: две минометные мины, два артиллерийских снаряда, пять граната, пустые корпуса из-под боеприпасов, охолощенный карабин, а также более полутора сотен патронов. Все снаряжение относится к периоду Великой Отечественной войны.

Оружие вывезено службой разминирования на полигон для уничтожения.