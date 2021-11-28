В вологодской сауне на пожаре погибла женщина

В Вологде в воскресенье утром случился пожар в сауне, которая расположена в подвале жилого здания. Спасателям пришлось эвакуировать жителей многоквартирного дома. Погиб один человек, сообщили в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 06:12. Сразу на место ЧП отправились пожарные. На месте пожара обнаружили погибшую женщину, она работала в сауне администратором.

Огнеборцы эвакуировали из дома 93 жителя, 15 человек спасли. Сейчас устанавливают причины ЧП. Не исключают вероятности сбоя в электрооборудовании.

Тушили пожар 13 единиц техники и 35 сотрудников УМЧС по Вологодской области.