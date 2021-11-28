Во Владивостоке мужчину и девушку нашли убитыми в запертой квартире

Во Владивостоке возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ - убийство двух лиц. В запертой квартире жилого дома нашли тела убитых мужчины и девушки, сообщает пресс-служба СК по Приморскому краю.

Тела нашли после того, как родители 31-летнего молодого человека не могли до него дозвониться. Они приехали на квартиру, где он проживал. Дверь оказалась запертой изнутри. Вызвали аварийную службу. В ванной комнате квартиры нашли тела их сына и его девушки с множественными колото-резаными ранами.

Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся необходимые действия и экспертизы.