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28.11.2021 12:03
Рубрика: Происшествия

В Новгородской области 4,5 тысячи человек остались без света

Текст: Светлана Цыганкова (Новгородская область)

В Новгородской области 4,5 тысячи жителей шести муниципалитетов остались без электричества. Причина - в сильном снегопаде, который обрушился на регион нынешней ночью.

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Как сообщили в группе в соцсети Россети Северо-Запада, проблемы возникли из-за налипания мокрого снега на провода и падения деревьев. К работе по оперативному восстановлению энергоснабжения сформированы 178 аварийных бригад и 318 единиц техники. 33 дизельных генератора общей мощностью 2,1 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

В режим повышенной готовности перевели и главное управление МЧС России по Новгородской области, сообщили в ведомстве. Но погодные условия неутешительны - снегопад сохранится до конца дня.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

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