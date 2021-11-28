В Новгородской области 4,5 тысячи человек остались без света

В Новгородской области 4,5 тысячи жителей шести муниципалитетов остались без электричества. Причина - в сильном снегопаде, который обрушился на регион нынешней ночью.

Как сообщили в группе в соцсети Россети Северо-Запада, проблемы возникли из-за налипания мокрого снега на провода и падения деревьев. К работе по оперативному восстановлению энергоснабжения сформированы 178 аварийных бригад и 318 единиц техники. 33 дизельных генератора общей мощностью 2,1 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

В режим повышенной готовности перевели и главное управление МЧС России по Новгородской области, сообщили в ведомстве. Но погодные условия неутешительны - снегопад сохранится до конца дня.