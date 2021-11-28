Жителя Вологды задержали по подозрению в убийстве трех человек

Житель Вологды задержан по подозрению в убийстве нескольких человек. Об этом сообщила пресс-служба областного управления СК России.

Тело 29-летнего вологжанина с огнестрельными ранениями было обнаружено 26 ноября. Знакомый погибшего, ставший очевидцем происшедшего, сообщил правоохранителям, что между погибшим и неизвестным местным жителем произошла ссора с применением оружия. Неизвестный скрылся с места происшествия.

В ходе розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. 64-летний мужчина был доставлен в следственный отдел. Также в ходе розыска в грузовом автомобиле, который стоял возле дома подозреваемого, оперативники обнаружили еще два тела - женщины и мужчины. Их документы были найдены в доме. Погибшим было 37 и 38 лет, они проживали в Грязовецком районе.

Уголовные дела заведены по части 1 статьи 105 и пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство и убийство двух лиц). Оба дело объединены в одно производство, переданное в отдел по расследованию особо важных дел. Подозреваемый заключен под стражу.