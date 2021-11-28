Елки начинаются!

Режим ограничительных мер против COVID-19 ослаблен в Ростовской области с 29 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Василий Голубев. Доступ в учреждения и организации возможен не только по QR-коду, но и по справке с отрицательным ПЦР-тестом или документу о противопоказании для вакцинации. Причем люди, у которых имеются такие противопоказания, теперь соблюдать самоизоляцию не обязаны.

Снимаются ограничения по числу участников свадебных церемоний. При посещении торжественных обрядов в загсах нужно только предъявить медицинский документ - справку о перенесенном COVID-19, либо сертификат о вакцинации, либо медотвод с отрицательным ПЦР-тестом.

Не требуется предъявлять отрицательный тест детям и подросткам до 18 лет при посещении бань, саун и физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе на "Ростов Арене". Также в Ростовской области с этой недели разрешена работа елочных базаров. При этом в области остаются в силе ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, а также обязательная вакцинация для людей старше 60 лет. Сейчас Ростовская область занимает восьмое место среди субъектов РФ по числу заразившихся коронавирусом с начала пандемии.

Жительница Волгограда попалась на липе

Жительница Волгограда стала фигуранткой первого в регионе уголовного дела за покупку и использование поддельного сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. 36-летней обладательнице фальшивого QR-кода грозит 80 тысяч рублей штрафа и до одного года лишения свободы. Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, молодая женщина приобрела документы в начале ноября. Проверка показала, что фигурантка не посещала медицинское учреждение, а указанный в сертификате препарат для вакцинации в тот период в поликлинике не применялся.

- Уголовное дело возбуждено по статье 327 УК РФ "Приобретение и хранение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей", - уточнили в ведомстве.

К слову, недавно сотрудники полиции задержали терапевта одной из поликлиник за торговлю подложными сертификатами о вакцинации против COVID-19. Врач оформил 27 жителям города поддельных справок на 171 тысячу рублей. Недобросовестный медицинский работник арестован до 15 января 2022 года.

Месяц на подготовку

В Петербурге с 1 декабря все кафе и непродовольственные магазины должны были начать принимать посетителей по антиковидным документам. Но Смольный изменил решение - QR-коды начнут требовать с 27 декабря.

Городские власти объяснили перенос тремя факторами. Во-первых, в Петербурге за последние недели резко вырос уровень вакцинации. По данным комитета по здравоохранению Северной столицы, ежедневно первым компонентом вакцины прививаются свыше 20 тысяч человек. Но справку или код дают после введения второго компонента, то есть через три недели. Соответственно, в Смольном решили дать гражданам время привиться. Вторая причина - заболеваемость снижается. Если в начале месяца в городе фиксировалось более трех тысяч новых случаев коронавируса, то теперь - 1,5-1,8 тысячи, тоже, конечно, много, но значительно меньше, чем было. Переведенные в разряд коронавирусных стационары вновь возвращаются к нормальной жизни. Ну и третий фактор - это бизнес. Объединения рестораторов и владельцы торговых точек написали целый ряд обращений в Смольный, многих предпринимателей волнует, как организовать пропуск по кодам и не потерять бизнес.

В Смольном обещают в ближайшее время подготовить исчерпывающие рекомендации для владельцев бутиков и общепита.

Но оттепель продлится недолго. С 27 декабря по 9 января городские власти анонсировали введение новых ограничений.

Бизнес услышали

В Тульской области отменили требование предъявлять QR-коды при посещении торгово-развлекательных центров. Обязательность наличия документов была введена 8 ноября и продлилась до 25 ноября. Причем коснулось это только арендаторов ТРЦ - в специализированные магазины посетители могли проходить без особых проверок. Бизнес увидел в этом несправедливость: вышло так, что торговцы с отдельным входом получили конкурентные преимущества по сравнению с арендаторами площадей в ТЦ. По мнению предпринимателей, покупатели просто переключились на отдельно стоящие магазины.

Предпринимателей услышали. Но приняли решение с жестким условием: если эпидобстановка вновь начнет ухудшаться, региональный оперштаб должен оперативно отреагировать на ситуацию.

В итоге "исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки и с учетом предложений главного санитарного врача Тульской области с 25 ноября отменено требование предъявлять QR-коды при посещении торгово-развлекательных центров". Были введены и другие послабления. Так, кафе и ресторанам разрешили работать с полной загрузкой и в ночное время, но с обязательным условиям допуска посетителей по QR-кодам. Кроме того, в регионе разрешено проведение массовых деловых мероприятий с числом участников более 20 человек, не только вакцинированных против коронавируса, но и переболевших им, при предъявлении QR-кода.

Мамам помогут

Новую меру социальной поддержки ввели в Курской области для будущих мам. Беременные жительницы региона теперь будут получать по 5 тысяч рублей после вакцинации от коронавируса.

Медики беспокоятся о рисках заболевания для будущих мам. В регионе случаи тяжелого течения коронавируса у беременных до сих пор на слуху: двух женщин пришлось экстренно переправлять в стационары. И к счастью, трагедии не случилось, но нельзя и забыть о том, что инфекция нанесла значительный урон здоровью будущих матерей.

Медицинские рекомендации, позволяющие прививаться беременным на сроке от 22 недель, как считают врачи, должны уберечь курянок от необратимых последствий заболевания.

Власти инициативу поддержали, отметив, что 5 тысяч - это не "материальная мотивация". Все же прививаются люди ради собственного здоровья и безопасности.

А вот в качестве дополнительной финансовой поддержки при рождении ребенка эти средства ни одной семье не помешают.

В настоящее время в Курской области полностью завершили вакцинацию более 509 тысяч жителей, что составляет почти 80 процентов от плана по прививочной кампании от коронавируса.