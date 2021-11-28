На Дону после гибели рабочего на нефтяной скважине завели дело

Ростовские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины при выполнении регламентных работ на нефтяной скважине в Морозовском районе, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Дело завели по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По предварительным данным, 28 ноября недалеко от хутора Русско-Власовский при консервации скважины на зимний период произошел хлопок нефтяных паров, в результате которого один человек погиб. Еще двое госпитализированы.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Они устанавливают причины и обстоятельства трагедии.