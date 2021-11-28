На Дону после гибели рабочего на нефтяной скважине завели дело

Новости

Израиль разрешил отслеживать местоположение носителей омикрон-штамма 21:31
Зоран Лукич: Два дня говорим про настрой на Исландию 21:26
До 1 623 сократилось количество военнослужащих с коронавирусом 21:17
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Градского 21:13
В Москве квартиру "нарезали" на шесть студий 21:10
Песков не будет пока делать назальную вакцину от коронавируса 21:07
Песков назвал беспочвенными утверждения об агрессивных намерениях России 20:56
Песков назвал формат возможной встречи Путина с Байденом 20:49
Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира 20:35
Во Франции рак простаты признают профессиональным заболеванием 20:11
В некоторых регионах официальная стоимость жилья поднимется почти вдвое 20:05
В Берлине призвали конгресс США не вводить санкции против "Северного потока-2" 20:01
В Перу в результате мощного землетрясения обрушилась башня 16-го века 19:51
"Динамо" на последних минутах вырвало победу над "Рубином" 19:39
Российский биатлонист забыл палки и опоздал на старт спринта 19:33
Ушел из жизни основатель одной из команд "Формулы-1" Фрэнк Уильямс 19:30
В США назвали способ защититься от нового штамма коронавируса "омикрон" 19:17
Умер экс-заместитель главы ФСИН Николай Баринов 19:07
"Закрыто в принципе все": в Нидерландах вводят вечерний локдаун 18:42
Вяльбе заявила об уходе аналитика сборной России после постов в соцсетях 18:24
На Ставрополье "КамАЗ" снес 12-тонную систему "Платон" 18:19
На МКАД замечено такси с ребенком за рулем 18:09
БДК "Азов" впервые в новейшей истории получил Георгиевский флаг 18:09
Глава Минтруда рассказал о зарплатах бюджетников в декабре 17:54
В Донбассе перехвачен очередной украинский беспилотник 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
28.11.2021 20:57
Рубрика: Происшествия

На Дону после гибели рабочего на нефтяной скважине завели дело

Текст: Роман Мерзляков

Ростовские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины при выполнении регламентных работ на нефтяной скважине в Морозовском районе, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

В Ростовской области произошел взрыв на нефтяной скважине

Дело завели по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По предварительным данным, 28 ноября недалеко от хутора Русско-Власовский при консервации скважины на зимний период произошел хлопок нефтяных паров, в результате которого один человек погиб. Еще двое госпитализированы.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Они устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Песков назвал возможный срок взаимного признания сертификатов вакцинации
В Госдуме заявили о беспрецедентном давлении на российских дипломатов в США
В Донбассе перехвачен очередной украинский беспилотник
Ряду пенсионеров автоматически проиндексируют пенсии с 1 декабря
Премьер-министром Чехии назначен Петр Фиала
Телефонные мошенники, представляясь силовиками, оставляют людей без квартир
Видео: Сеть поразило сальто пролетевшего на красный свет седана