На Дону следователи проверят информацию об избиении детей

Ростовские следователи организовали проверку сообщений об избиении родителями детей, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Некоторые СМИ опубликовали информацию, что в Артемовском сельском поселении четырех мальчиков систематически избивают родители. Кроме того, взрослые не пускают их в школу. Также дети не получают необходимого питания.

Поручение провести доследственное изучение этих сведений дал руководитель регионального управления ведомства Аслан Хуаде.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.