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28.11.2021 15:48
Рубрика: Экономика

В горах Сочи отели к Новому году заполнены на 70 процентов

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В отелях горнолыжных курортов Сочи к Новому году забронировано 70 процентов номеров. А самые заполненные к праздникам гостиницы - Marriott и Rixos, сообщает ТАСС со ссылкой на операционного директора курорта Красная Поляна Яну Перепечаеву.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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"Из 10 отелей курорта Красная Поляна самые заполненные на Новый год - пятизвездочные отели Marriott и Rixos, они распроданы с загрузкой до 92 процентов. Места в отелях курорта еще есть - общая загрузка не превышает 70 процентов", - рассказала операционный директор горнолыжного курорта Яна Перепечаева.

По ее словам, среди зимних месяцев по туристической загрузке больше всего лидирует февраль: после новогодних праздников этот месяц традиционно самый популярный среди горнолыжников. Отели в этот период заполнены на 70 процентов.

Представители курорта также подчеркнули, что отдыхающим, во время визита в горы Сочи необходимо будет обязательно соблюдать меры безопасности, в том числе масочный режим на канатной дороге. "Чтобы дополнительно повысить безопасность гостей в период каникул, мы продумали ряд мер, в частности касающиеся избавления от очередей на канатную дорогу и в кассы, - сказала Яна Перепечаева. - Мы перешли на новую билетно-пропускную систему, чтобы гости могли купить билеты онлайн и сразу пройти по QR-коду на посадку".

Операционный директор также пояснила, что на курорте организовали работу волонтеров, задача которых - распределять людей с учетом социальной дистанции и следить за соблюдением масочного режима. Кроме этого, введены ограничения для однодневных экскурсий: они могут подняться в горы только при снижении числа лыжников и сноубордистов.

Можно отметить, что горнолыжный курорт Красная Поляна расположен в предгорье Главного Кавказского хребта. Зимой здесь действует около 30 километров горнолыжных трасс разного уровня сложности. При этом на курорте также можно круглый год совершать прогулки в горы пешком или на велосипеде, работает несколько развлекательных парков, в том числе парк для детей "УЛукоморья" и оленья ферма. Пропускная способность канатных дорог курорта составляет до 2 400 человек в час.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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