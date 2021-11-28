В Краснодаре 17 тысяч человек остались без отопления из-за аварии

В Краснодаре более 17 тысяч человек остались без отопления из-за аварии на городской теплотрассе. Также около двух тысяч человек остались без электроэнергии из-за аварии на электросетях. Об этом сообщили на официальной странице Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) кубанской столицы в Instagram.

По данным ЕДДС, первая авария произошла вечером 27 ноября. В результате была остановлена подача отопления в 134-х многоквартирных домах, где проживает 17 060 человек, в том числе 5 600 детей. Также были отключены восемь социально значимых объектов.

Обнаружить место прорыва сетей коммунальные службы смогли только к утру 28 ноября. Оказалось, что прорвало магистральную трубу диаметром 530 миллиметров на улице Ставропольской. Сейчас ведутся работы по ликвидации ЧП.

Авария на электросетях произошла днем 28 ноября, в результате чего без света остались 1900 человек на улицах Александровская, Алексеевская, Букетная, Елисейская, Исакиевская, Николаевская, Михайловская, Романовская, Тарасовская в Прикубанском округе Краснодара. При этом социально-значимые объекты не пострадали. Муниципальные службы проводят аварийно-восстановительные работы. Ликвидировать оба ЧП планируется в пределах 4-8 часов.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) в кубанской столице 28 ноября температура воздуха днем колеблется в пределах 15-17 градусов тепла, ночью - 9-11 градусов выше нуля. Но еще несколько дней назад столбик термометра в Краснодаре опускался почти до минусовых отметок.