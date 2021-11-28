В Ростовской области произошел взрыв на нефтяной скважине

В результате взрыва нефтяных паров при регламентных работах на скважине в Морозовском районе Ростовской области один человек погиб и двое пострадали, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления.

Инцидент произошел в 16:50. В поле, в пяти километрах от хутора Руско-Власовский, вели консервацию скважины на зиму. К месту происшествия были направлены экстренные службы.

Инцидент произошел из-за нарушения технологического процесса. Один из пострадавших рабочих госпитализирован, второму помощь оказана на месте.