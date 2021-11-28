Новый район Екатеринбурга подключили к электричеству после аварии

В Екатеринбурге завершены восстановительные работы в новом микрорайоне Светлый, обесточенном после аварии на электросетях. ЧП произошло вчера вечером во время производства земельных работ, сообщили в воскресенье в энергоснабжающей компании региона.

- В результате несанкционированных работ произошло повреждение кабельных линий, обеспечивающих энергоснабжение района, - сообщили в пресс-службе энергокомпании. - Для устранения аварии потребовалось обесточить всех потребителей. Социально-значимым объектам, в том числе теплоснабжающему пункту на эту ночь были предоставлены дизель-генераторы. Отопление не отключалось. Но до завершения работ в микрорайоне отсутствовало горячее водоснабжение.

В настоящий момент район подключен к энергосетям. Подача электричества восстановлена в полном объеме, отметили в компании.