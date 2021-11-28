Пять человек пострадали при пожаре в жилом доме в ХМАО

В Нефтеюганске произошел пожар в двухэтажном деревянном многоквартирном доме. В результате пострадали пять человек, в том числе один ребенок, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по ХМАО.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 21.07 по местному времени. Горела лестничная площадка на втором этаже, огонь частично также охватил кровлю здания. Наблюдалось сильное задымление.

Пожарным удалось спасти трех человек. По предварительным данным, пострадали пятеро жильцов, среди которых один ребенок. Четверо из них госпитализированы. По факту ЧП прокуратура организовала проверку.