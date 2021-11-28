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28.11.2021 21:41
Рубрика: Происшествия

Пять человек пострадали при пожаре в жилом доме в ХМАО

В Нефтеюганске произошел пожар в двухэтажном деревянном многоквартирном доме. В результате пострадали пять человек, в том числе один ребенок, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по ХМАО.

Фото: УМЧС по Вологодской области
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Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 21.07 по местному времени. Горела лестничная площадка на втором этаже, огонь частично также охватил кровлю здания. Наблюдалось сильное задымление.

Пожарным удалось спасти трех человек. По предварительным данным, пострадали пятеро жильцов, среди которых один ребенок. Четверо из них госпитализированы. По факту ЧП прокуратура организовала проверку.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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