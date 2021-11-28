В Челябинске завели дело о жестокой расправе над котенком

В Челябинске возбудили уголовное дело об убийстве котенка в новом микрорайоне "Академ Риверсайд". Растерзанное тело животного обнаружили в субботу жители одного из домов по улице 40-летия Победы. Они сразу сообщили о произошедшем в службу безопасности микрорайона и полицию.

- Заявление о совершении преступления поступило в отдел полиции "Северо-Западный", - прокомментировали инцидент в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. - Действия злоумышленника квалифицированы по статье о жестоком обращении с животными, предусматривающей наказание на срок до пяти лет лишение свободы.

Это уже не первый случай убийства животных в новом микрорайоне. Ранее обезглавленного котенка жители обнаружили на улице.