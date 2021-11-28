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28.11.2021 14:33
Рубрика: Культура

В Сургуте открыли скульптуру "Лиса-журналиста"

Текст: Михаил Пинкус (ХМАО)
Фото: vk.com/publicadmsurgut86 Фото: vk.com/publicadmsurgut86
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

На территории Историко-культурного центра "Старый Сургут" появилась новая скульптура лиса. Она установлена на крыльце старинного здания Дома журналистов имени И.П. Зубарева, сообщили в городской администрации.

В Якутии стартовал международный конкурс ледовых и снежных скульптур

- В рамках проекта "Лисьими тропами" в "Старом Сургуте" расположились уже пять черных лисов: "Лис-трактирщик", "Лис-мастеровой", "Лис-гостеприимный хозяин", "Лис-управляющий" и "Лис-хорунжий". Теперь компанию им составил "Лис-журналист" с микрофоном и магнитофоном. Они стали привлекательными туристическими объектами и ключевыми фигурами в проведении квестов, - пояснили в городской администрации.

Основное назначение скульптур - создание навигационной системы, позволяющей в образе Лиса проиллюстрировать содержание и тематику того или иного деревянного дома "Старого Сургута".

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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