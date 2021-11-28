Жительница Тюмени родила десятого ребенка в 36 лет

В Тюмени 36-летняя местная жительница стала мамой уже в десятый раз. В городском роддоме №2 ноябрь оказался богатым на прибавление в многодетных семьях, сообщили в воскресенье в департаменте здравоохранения региона.

- Сразу девять рожениц подтвердили статус многодетных матерей - шесть из них родили пятого ребёнка, еще две - по шестому малышу, и одна женщина стала мамой в десятый раз, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Интересно, что все "опытные роженицы" - молодые женщины. Счастливой маме десятерых детей всего 36 лет. Среди родивших шестого ребенка - одной из мам 30. А одной из родивших пятого ребёнка, - всего 25 лет.

Всего с начала этого года в медучреждении появилось на свет 3247 малышей, отметили в департаменте.