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28.11.2021 08:20
Рубрика: В мире

Рейтинг одобрения Байдена оказался ниже, чем у самого непопулярного губернатора

Текст: Максим Макарычев
Фото: AFP/MANDEL NGAN Фото: AFP/MANDEL NGAN
Фото: AFP/MANDEL NGAN

Девять из десяти самых популярных губернаторов в Соединенных Штатах - республиканцы, в то время как рейтинг одобрения президента США ДЖо Байдена ниже, чем у наименее популярного губернатора страны. Это показали результаты опроса центра Morning Consult.

Фото: Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Республиканец от штата Вермонт Фил Скотт - самый популярный губернатор в Америке, его рейтинг одобрения составляет 71 процент. Индекс доверия деятельности губернатора Кейт Браун из Орегона, находящейся на последнем месте с показателем в 43 процента, оказался на семь пунктов выше, чем рейтинг одобрения Байдена в недавнем опросе Quinnipiac. Губернатор Коннектикута Нед Ламонт является единственным демократом, который оказался в первой десятке самых популярных региональных политиков Америки.

В целом большинство опрошенных заявили: они хотели бы, чтобы республиканская партия получила контроль над палатой представителей, если бы промежуточные выборы были проведены сегодня. Около 46 респондентов хотели бы, чтобы республиканская партия выиграла большинство мест в сенате. По словам аналитика Куиннипикского университета Тима Мэллоя, результаты опроса выглядят "зловещим двойным ударом для демократов" мене чем за год до промежуточных выборов в конгресс США.

Публикация этих результатов произошла менее чем через неделю после опроса ABC News / Washington Post, который показал, что республиканцы имеют 10-балльное преимущество над демократами в рейтинге.

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