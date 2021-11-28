Рейтинг одобрения Байдена оказался ниже, чем у самого непопулярного губернатора

Девять из десяти самых популярных губернаторов в Соединенных Штатах - республиканцы, в то время как рейтинг одобрения президента США ДЖо Байдена ниже, чем у наименее популярного губернатора страны. Это показали результаты опроса центра Morning Consult.

Республиканец от штата Вермонт Фил Скотт - самый популярный губернатор в Америке, его рейтинг одобрения составляет 71 процент. Индекс доверия деятельности губернатора Кейт Браун из Орегона, находящейся на последнем месте с показателем в 43 процента, оказался на семь пунктов выше, чем рейтинг одобрения Байдена в недавнем опросе Quinnipiac. Губернатор Коннектикута Нед Ламонт является единственным демократом, который оказался в первой десятке самых популярных региональных политиков Америки.

В целом большинство опрошенных заявили: они хотели бы, чтобы республиканская партия получила контроль над палатой представителей, если бы промежуточные выборы были проведены сегодня. Около 46 респондентов хотели бы, чтобы республиканская партия выиграла большинство мест в сенате. По словам аналитика Куиннипикского университета Тима Мэллоя, результаты опроса выглядят "зловещим двойным ударом для демократов" мене чем за год до промежуточных выборов в конгресс США.

Публикация этих результатов произошла менее чем через неделю после опроса ABC News / Washington Post, который показал, что республиканцы имеют 10-балльное преимущество над демократами в рейтинге.