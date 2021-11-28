Ряду пенсионеров автоматически проиндексируют пенсии с 1 декабря

Автоматическая индексация пенсий с 1 декабря 2021 года ожидает три категории пенсионеров. Об этом пишет газета "Московский комсомолец" со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Прежде всего пенсия повысится у граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет. По закону, при достижении 80-летнего возраста россияне имеют право на двойную фиксированную выплату к страховой пенсии. Соответственно, если размер фиксированной выплаты составляет в 2021 году 6 044 рубля, то при достижении 80 лет пенсионеру уже полагается 12 088 рублей. Повышенную пенсию будут платить с месяца, следующего за тем, в котором у пенсионера был день рождения.

Также на прибавку вправе рассчитывать те пенсионеры, которые работали вплоть до августа нынешнего года, но уволились в последний месяц лета. Как известно, работающим пенсионерам пенсия ежегодно не индексируется. Но после того, как человек перестает работать, она пересчитывается. После увольнения работавшему пенсионеру пенсия начисляется с месяца, следующего за месяцем увольнения, с учетом всех индексаций, но в проиндексированном размере и с доплатой она. придет спустя три месяца.

Так, если пенсионер уволился с работы в августе, то в сентябре в ПФР поступит отчетность от работодателя за август, где пенсионер еще числится работающим. В октябре ПФР получит отчетность за сентябрь, в которой пенсионер работающим уже не числится. В ноябре ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в декабре пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца - сентябрь, октябрь, ноябрь. То есть пенсионер начнет получать новый, проиндексированный, размер пенсии спустя три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.

На прибавку могут рассчитывать и те, кто подавал заявления на перерасчет. К примеру, пожилые граждане, которые заявили о наличии у них несовершеннолетних иждивенцев. Прибавка к пенсии за каждого иждивенца составит чуть более двух тысяч рублей в месяц.