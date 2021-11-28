Российские фильмы получили призы на кинофестивале в Таллине

27 ноября на церемонии награждения, прошедшей в Концертном зале "Эстония", 25-й Таллинский кинофестиваль "Темные ночи" (PÖFF) вручил премии лауреатам в четырех конкурсных программах. В этом году у "Темных ночей" было два фестиваля-спутника, так что награды были вручены и победителям фестиваля молодежных и детских фильмов Just Film. А фестиваль короткометражных и анимационных фильмов PÖFF Shorts объявил победителей уже на прошлой неделе.

Начнем с призов, которые получили российские картины - напомним, что представительство нашей страны в Таллине на PÖFF в этом году было более чем широким - об этом писала "РГ".

Жюри главной конкурсной программы во главе с Майком Дауни признало Лучшей актрисой 11-летнюю Софью Кругову, которая исполнила роль Маши в черной комедии Кирилла Соколова "Оторви и выбрось". Софья стала самой молодой актрисой в истории "Темных ночей", удостоенной приза. Комментарий жюри к этой награде: "За умилительно бравурную и осознанную игру - юная актриса, которая смогла удержать свои позиции в звездном составе больших мастеров комедии".

Фильм "Межсезонье" Александра Ханта получил Спецприз в конкурсе фестиваля молодежных и детских фильмов Just Film, который проводится в рамках "Темных ночей". С формулировкой жюри: "Динамичный и честный, прямолинейный, смешной и грустный. Мастерский кинематографический путь, который надолго остается в памяти".

Поздравляем наших кинематографистов и расскажем об остальных призах "Темных ночей". Всего в главную конкурсную программу вошло 19 фильмов.

Гран-при и 20 тысяч евро (в Таллине на фестивале впервые полагается такая сумма) вручили немецкому фильму о писателе Томасе Браше "Дорогой Томас" (режиссер Андреас Кляйнерт). "За мощный нарратив и мастерское исполнение биографического фильма, который проливает свет на жизнь одной из центральных фигур немецкой литературы", - обосновало свой выбор жюри.

Исполнивший роль Томаса Браша Альберт Шух был удостоен приза за лучшую мужскую роль. Жюри отметило "его совершенно правдоподобную интерпретацию жизни одного из важнейших творцов Германии", назвав актера безусловным кинематографическим талантом.

Призы за лучшую режиссуру и лучший сценарий были присуждены польскому режиссеру Войцеху Смажовскому за фильм "День свадьбы", который остро обнажает образ мышления ксенофобского общества и напоминает о нелицеприятных исторических событиях.

Один из известнейших в мире дирижеров, финн Эса-Пекка Салонен, стал лауреатом приза за лучшую музыку, написанную для фильма его земляка Аку Лоузимиеса "Ожидание".

Приз за лучший дебют получил 32-летний немецкий режиссер Франческо Соссаи за свою работу "Другие каннибалы", в которой двое живущих в итальянской провинции мужчин пытаются сбежать от повседневности.

Лучшим фильмом из стран Балтии была признана драма Андрюса Блажявичюса "Бегунья". Премию за лучшую работу в конкурсе "Бунтари не без причины" присудили польскому фильму Петра Стасика "Мотыльки".

Приз экуменического жюри получил казахский фильм "Мукагали". Режиссер: Болат Калымбетов. Приз вручили со следующей формулировкой: "Поэтический язык и визуальное богатство фильма позволяют перевести самые чувствительные темы на язык человеческой души. Стремление к красоте и духовности не стирается даже в самой глубинной идеологии и изнуренном сердце, но открывает дверь для восхваления настоящих духовных ценностей".

Приз Международной федерации кинопрессы FIPRESCI вручили польской картине "Другие люди". Режиссер: Александра Терпинска. Жюри сопроводило фильм следующим комментарием: "Дерзкая, характерная и новаторская критика капитализма и его опустошенных людей, или, как говорится в названии, других людей".

Призы DDA Spotlight были вручены австрийскому режиссеру Себастьяну Майзу за фильм "Великая свобода" и режиссеру южноафриканского происхождения из США Лизль Томми - за картину "Респект".

На фестивале вручаются и почетные премии "За дело всей жизни". Первую в этом году получил испанский кинорежиссер Карлос Саура и вторую - эстонская актриса Элле Кулль.

Полностью список призов - а он получился весьма внушительным - можно посмотреть на сайте кинофестиваля.