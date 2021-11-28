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Рубрика: Общество

Сегодня в России отмечают День матери

Текст: Захар Алексеев, Ирина Штерман
В России сегодня отмечают День матери - традиционно в последнее воскресенье ноября.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мама, пожалуй, самый главный человек в твоей жизни. Но лишь с годами ты вслед за Сергеем Есениным готов повторять и повторять: "Ты одна мне помощь и отрада, Ты одна мне несказанный свет…"

Фото: iStock
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Мамам в жизни - труднее всех: и рожать, и кормить, и воспитывать... И очень замечательно, что в последние годы о них стало заботится и государство. И финансово помогает, и открываются комфортные современные детские сады с ясельными группами, которые дают возможность женщинам при желании вернуться раньше к трудовой деятельности. А если мама захочет, поможет бесплатно обучиться новой профессии, повысить квалификацию или даже открыть свое дело.

Деньги для малыша

В семье Сергея Ляшенко и Татьяны Новиковой из села Едогон Тулунского района Иркутской области семеро детей. Многодетные родители с самого начала действия национального проекта "Демография", с 2019 года, получали ежемесячные выплаты на младшую дочку Софию до исполнения ей трех лет. Ее размер составляет в южных районах области 12 246 рублей, а в северных - 16 005 рублей.

"Конечно, это было хорошее подспорье для семейного бюджета, - вспоминает Татьяна. - Судите сами, трое старших детей - студенты, трое - школьники и еще малышка. У нас, конечно, большое хозяйство, которым мы и живем: огород, скот, птица. Но без помощи государства в тот период было бы намного сложнее".

Татьяна - домохозяйка, и ее жизнь посвящена воспитанию детей. По ее глубокому убеждению, детей надо не просто накормить, одеть-обуть, но и сделать так, чтобы детство запомнилось как самый лучшее время жизни. Поэтому они вместе рисуют, участвуют в самых разных конкурсах, выступают на сцене местного клуба.

Фото: Предоставлено Оксаной Бахолдиной
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В юности Татьяна не доучилась на художественном отделении Тулунского педучилища, хотя всегда мечтала о творческих профессиях. Говорит, и петь хотелось, и рисовать. Поэтому узнав о федеральном проекте "Содействие занятости женщин", благодаря которой можно обучиться какой-либо специальности, заинтересовалась.

"Я ведь попадаю в эту категорию? И в трудовых отношениях не состою, и младшенькая у меня дошкольного возраста, - с надеждой спрашивает она. - Было бы интересно и полезно освоить дистанционно новую востребованную специальность. Да хоть бы и дизайнера или предпринимателя. Стабильный доход нашей большой семье не помешает. Обязательно поинтересуюсь этой темой в районном центре занятости".

Накануне Дня матери Татьяне Новиковой вручили медаль "Материнская слава".

На первого ребенка

В Волгоградской области размер выплаты на детей до трех лет чуть меньше, чем в Иркутской области. В этом году сумма выплата составляет 10 414 рублей. Но вот что говорит одна из ее получателей Ольга Топилина, жительница станицы Нехаевской.

"Нашему первенцу - два с половиной месяца. Малыш каждый день дает нам новый повод для радости. Конечно, мы очень любим наше маленькое чудо и стараемся окружить его всесторонней заботой. А ежемесячная выплата здесь - очень хорошее подспорье. Например, получаемые средства идут на покупку памперсов, одежды. Любая мама знает, насколько быстро растут детки".

Ясли открываются

По всей стране в рамках национального проекта "Демография" строятся современные детские сады с ясельными группами. Это дает возможность обеспечить доступность дошкольного образования всем детям до трех лет вне зависимости от места проживания, а мамам при желании раньше выйти на работу.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Уже сейчас дополнительно открыто 170 тысяч ясельных мест. В той же Волгоградской области, в рабочем поселке Новониколаевском, открыли новый детский сад на 144 мест. В двухэтажном здании созданы все условия для образовательной деятельности, питания, сна, охраны здоровья, предусмотрены кабинет природоведения, музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты для работы логопеда и педагога-психолога.

"Для нас это большая поддержка, - говорит местная жительница Мария Косивцова. - И мы рады, что наши дети теперь будут посещать современное и красивое дошкольное учреждение. К тому же его открытие обеспечит всех деток в поселке местами в детском саду".

Моя мама - кондитер

Многодетная мама Татьяна К. из Петропавловска-Камчатского обратилась в центр занятости населения в поиске подходящей работы. В разговоре выяснилось, что женщина любит заниматься кондитерским делом, имеет склонности к предпринимательству и хотела бы открыть свое дело.

По направлению центра занятости многодетная мама прошла обучение в рамках национального проекта "Демография" по программе "Предпринимательство". Закончив обучение, специалисты центра занятости помогли ей составить бизнес-план открытия мини-кондитерской. И буквально месяц назад многодетная мама успешно защитила свой бизнес-план на заседании комиссии центра занятости и получила единовременную финансовую помощь. И она присматривает уже оборудования для своей кондитерской.

Общество Семья и дети

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