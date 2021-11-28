Три российских библиотеки начали кинорассказ о себе и своих коллекциях

Сегодня на сайтах трех больших российских библиотек - Российской национальной библиотеки, знаменитой "Исторички" и научной библиотеки Казанского университета - появилось необычное документальное кино. "Первое документальное кинотоварищество" сняло три интересных фильма об их тайнах и сокровищах. На очереди - "Ленинка" и, будем надеяться, телепремьера нового кинорассказа о библиотечных сокровищницах страны.

- Я года три мечтал запустить этот проект, - рассказывает его режиссер и продюсер Александр Замыслов. - Библиотеки это просто фантастика, а не материал. Он очень визуален. И библиотеки все очень разные.

Абсолютно современные, умные, красивые, без толку не затянутые, но и не торопящиеся, ни на секунду не скучные фильмы, рассказывают о библиотеках, как о великих классических картинах.

Вот Российская национальная библиотека - первая национальная библиотека страны, учрежденная в 1795 году еще Екатериной Великой. 40 миллионов экземпляров единиц хранения, от рукописей до нот и винила, каждую неделю получает от книжной палаты от 3 до 7 тысяч книг, включая детские раскраски. Четыре здания, в 2003 году президент открыл новое, сделав запись в книге отзывов "Надеюсь, не последнее".

- Я когда пришел сюда первый раз (в качестве директора), - рассказывает в фильме генеральный директор РНБ Владимир Геннадьевич Гронский, - у меня просто кружилась голова: библиотека Вольтера, рукописный фонд, кабинет Фауста… Я попал в средневековый замок.

Еще бы, здесь книги 15 века, на цепях, старинные, инкунабулы.

- Я иронически относился к мистическим вещам, - говорит Николай Николаев, завотделом редких книг, 43 года работающий в РНБ. - Пока не стал каждый день ходить на работу в кабинет Фауста. И не убедился, что библиотека место мистическое. Входящий в кабинет Фауста обязательно "наколется" на один из углов пятиконечной звезды, охраняющей его.

Показывая зрителю знаменитую Нюрнбергскую хронику Хартмана Шеделя с уникальными гравюрами немецких городов с уже исчезнувшим обликом, Николаев обращает внимание зрителя на созвучную нашему времени гравюру "Пляска смерти". В 15 веке тоже переживали моры, но тогда людям хватало иронии по отношению к ним, комментирует он.

Неповторимая атмосфера библиотеки во многом задается служащими в ней людьми. Если ты забыл, какая она, рафинированная российская интеллигентность, так посмотри и послушай Владимира Гронского, Михаила Афанасьева (директора "Исторички"), Наталью Сперанскую (РНБ) и их замечательных младщих коллег.

А заодно вспомни, что библиотекарем в РНБ, например, почти 30 лет работал Иван Андреевич Крылов.

- Можно сказать, что он был своего рода "тиктокером", - смеется Гронский.

У РНБ, кстати, у первой в стране появился свой Tiktok, и Петя Харченко из пресс-службы под нарочитые оклики "Петя, не мешай" на глазах кинозрителей снимает на телефон ролик про новую библиотечную выставку, посвященную 210-летию Царскосельского лицея.

А тем временем доктор исторических наук Михаил Шибаев уточняет "Благодаря мультиспектральной камере можно определить, когда были сделаны записи монахами Кирилло- Белозерского монастыря, есть предположение, что в разное время", и показывает, чем отличаются более поздние записи.

"Дружба по переписке" между Екатериной II и Вольтером, нелюбовь даже к изображающей его статуе Гудона со стороны Николая I, блокадный голод в не прекращающей (без воды, без электричества, при свечах) работы библиотеке, смерть читателей в читальном зале - от взлетов, драм и загадок библиотечной темы тоже может перехватывать дух.

- Мы всегда себя считали не фабрикой по выдаче книг, а местом, где ученый или любитель истории может найти для себя что-то важное и интересное, а мы его помощники и слуги, - скажет в фильме, посвященном Государственной публичной исторической библиотеке, ее 30-летний директор, Михаил Афанасьев.

И начнет показывать зрителям фильма "жемчужины" библиотечной коллекции - например, недоступные для покупки коронационные альбомы с металлическими жуковинами.

"Историки книги это детективы, разыскатели", - добавит его коллега, завотделом истории книжной культуры Лариса Ларионова. А заведующий справочно-библиографическим отделом Кирилл Шапошников вспомнит легенду о привидении, давно передающейся в "Историчке" из уст в уста. В роли доброго привидения окажется тетушка Достоевского, осматривающее свое бывшее домовладение.

Прежде чем отослать зрителей к самим фильмам на официальных сайтах трех известных библиотек, надо упомянуть и кинорассказ о научной библиотеке Казанского федерального университета им Лобачевского. Ее директор Евгений Струков напомнил об увлечении библиотекой и вкладе в ее строительство ( с применением самых современных технологий, неизвестных даже в Петербурге) самого Николая Лобачевского. Среди ее сокровищ, и библиотека, собранная князем Григорием Потемкиным и перевезенная на 18 подводах в Казань ( с первым изданием французской энциклопедии). И собранные востоковедами рукописи со всей Евразии вплоть до Тибета и Китая ( 6000 - на арабском языке, около 6000 на тюрско-татарских языках и около 1000 - на персидском). И первые газеты на татарском языке. "Свобода периодической печати для Казани была как теплый дождик", процитирует заметку из такой газеты сотрудник библиотеки Сабира Ваенже. И наконец драгоценное книжное собрание пензенского чиновника Григория Ивановича Мешкова, за небольшие деньги выкупленное у него университетом и включающее в себя такие раритеты, как гравюры Дюрера и Библию Мартина Лютера.

Возможно, что в России почти каждый областной город с научной библиотекой может претендовать на славу маленькой библиотечной столицы.