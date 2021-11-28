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28.11.2021 22:28
Рубрика: Общество

У православных начался Рождественский пост

Текст: Елена Яковлева

28 ноября у православных верующих начался Рождественский пост, который продлится до 7 января и закончится праздником Рождества Христова. В народе этот пост называли Филипповым, поскольку он начинался после дня памяти апостола Филиппа.

Фото: РИА Новости
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Длящийся, как и Великий пост, 40 дней, Рождественский пост призван к углублению в душе человека ожидание праздника Рождества Христова, напоминает дореволюционный российский богослов Михаил Скабалланович. Этот пост не такой строгий, как Великий или Успенский, но похож на Петров пост.

В Рождественский пост в субботу и воскресенье, а также на большие праздники, помимо растительной пищи, разрешается рыба. Но обычно о том, как верующему поститься, лучше обсудить с духовником или посоветоваться со священником в храме. В зависимости от состояния здоровья и нагрузок на работе постящимся могут быть даны послабления. Строгость поста усиливается в последнюю неделю перед Рождеством, максимально строгий пост приходится на Сочельник - 6 января.

Общество Религия

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