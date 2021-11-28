Новости

Вяльбе заявила об уходе аналитика сборной России после постов в соцсетях 18:24
На Ставрополье "КамАЗ" снес 12-тонную систему "Платон" 18:19
На МКАД замечено такси с ребенком за рулем 18:09
БДК "Азов" впервые в новейшей истории получил Георгиевский флаг 18:09
Глава Минтруда рассказал о зарплатах бюджетников в декабре 17:54
В Донбассе перехвачен очередной украинский беспилотник 17:47
Мясников спрогнозировал, что "омикрон" станет доминирующим штаммом уже зимой 17:43
Ученые Пекинского университета объяснили, почему Китаю опасно открывать границы 17:31
Декабрь в Москве начнется со снега и метелей 17:18
В Кузбассе освятили храм в память о жертвах пожара в "Зимней вишне" 17:06
Омикрон-штамм обнаружен у 13 пассажиров рейса ЮАР - Нидерланды 16:54
Гидрометцентр предупредил о драматичных переменах погоды в центре России 16:52
Возобновлены поисковые работы в шахте Листвяжной 16:42
Путин выразил соболезнования родным и близким Градского 16:30
Вышел новый тизер сериала по "Звездным войнам" "Книга Бобы Фетта" 16:15
Путин встретится с президентом Вьетнама и выступит на форуме ВТБ 16:02
Выплаты из бюджета получили 60 пострадавших на шахте "Листвяжная" 16:02
Шведка Ханна Эберг стала победительницей спринта на этапе КМ по биатлону 15:15
ВОЗ объяснила, почему назвала новый штамм коронавируса омикроном 15:10
В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой 15:00
Выборы в Киргизии проходят при рекордно низкой явке 14:58
Эксперт Роспотребнадзора: Штамм "омикрон" в России не обнаружен 14:36
РБК: Россияне-должники спрятали за рубежом недвижимости на миллиард долларов 14:33
Конкурс "Мисс Вселенная" не будет отменен из-за нового штамма COVID-19 14:31
Разработчик "ЭпиВакКороны" оценил эффективность вакцины против омикрона 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
28.11.2021 17:31
Рубрика: В мире

Ученые Пекинского университета объяснили, почему Китаю опасно открывать границы

Текст: Константин Волков

Если Китай откроет границы, он может столкнуться с более чем 630 000 заражений коронавирусом в день - к такому выводу пришли математики и статистики из Пекинского университета, сообщается в отчете, составленном Центром КНР по контролю и профилактике заболеваний и опубликованном на его портале China CDC Weekly.

Власти китайского города пообещали вознаграждение за информацию о COVID-19

В частности, в документе сказано, что КНР не может снять ограничения на поездки до того, как будут найдены более эффективные вакцины или методы лечения коронавируса, а желательно - комбинация двух этих способов.

Если Китай станет использовать пандемическую стратегию США, то ежедневно будет сталкиваться с не менее чем 637 155 случаев заболевания коронавирусом, считают специалисты Пекинского университета. Если КНР возьмет пример с Великобритании, то будет 275 793 случая в день, а при французском подходе - 454 198 случаев. При этом количество тяжелых случаев будет превышать 10 000 в сутки.

"Мы не можем на данный момент отказаться от принципа "нулевой терпимости к коронавирусу и открыть доступ на основании гипотезы об успешности коллективного иммунитета, появляющегося в результате вакцинации", - сказано в докладе.

В мире Восточная Азия Китай Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Госдуме заявили о беспрецедентном давлении на российских дипломатов в США
В Донбассе перехвачен очередной украинский беспилотник
Ряду пенсионеров автоматически проиндексируют пенсии с 1 декабря
Премьер-министром Чехии назначен Петр Фиала
МИД Венгрии объяснил проблемы "Спутника V" в ЕС политикой и идеологией
Смогут ли США разрушить сделку ОПЕК+
Американцев поразили фото советского солдата Кобытева до и после войны