Ученые Пекинского университета объяснили, почему Китаю опасно открывать границы

Если Китай откроет границы, он может столкнуться с более чем 630 000 заражений коронавирусом в день - к такому выводу пришли математики и статистики из Пекинского университета, сообщается в отчете, составленном Центром КНР по контролю и профилактике заболеваний и опубликованном на его портале China CDC Weekly.

В частности, в документе сказано, что КНР не может снять ограничения на поездки до того, как будут найдены более эффективные вакцины или методы лечения коронавируса, а желательно - комбинация двух этих способов.

Если Китай станет использовать пандемическую стратегию США, то ежедневно будет сталкиваться с не менее чем 637 155 случаев заболевания коронавирусом, считают специалисты Пекинского университета. Если КНР возьмет пример с Великобритании, то будет 275 793 случая в день, а при французском подходе - 454 198 случаев. При этом количество тяжелых случаев будет превышать 10 000 в сутки.

"Мы не можем на данный момент отказаться от принципа "нулевой терпимости к коронавирусу и открыть доступ на основании гипотезы об успешности коллективного иммунитета, появляющегося в результате вакцинации", - сказано в докладе.