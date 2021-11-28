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28.11.2021 23:42
Рубрика: Общество

Умер дизайнер Вирджил Абло

Текст: Максим Макарычев

Вирджил Абло, влиятельный модельер-афроамериканец, известный работой с такими звездами рэпа, как Канье Уэст и Кид Кади, умер в воскресенье после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ему был 41 год.

О смерти Абло было объявлено в его Instagram, а также в твите LVMH, материнской компании Louis Vuitton, где Абло был арт-директором линии мужской одежды с 2018 года. "Мы потрясены этой ужасной новостью. Вирджил был не только гениальным дизайнером и провидцем, но и человеком с красивой душой и большой мудростью", - сказал генеральный директор LVMH, французский миллиардер Бернар Арно в своем Twitter.

В Instagram-аккаунте Абло говорится, что дизайнер в частном порядке боролся с редкой и агрессивной формой рака, известной как сердечная ангиосаркома, которая поражает сердце. "С момента постановки диагноза в 2019 году он решил выдержать свою битву в частном порядке, пройдя множество сложных процедур, одновременно руководя несколькими значительными учреждениями, охватывающими моду, искусство и культуру. Несмотря на все это, его трудовая этика, бесконечное любопытство и оптимизм были непоколебимы", - отмечается в сообщении.

По данным The Hollywood Reporter, Абло вошел в историю мира моды, когда стал первым чернокожим арт-директором, возглавившим подразделение ведущего французского дизайнерского дома. Он также основал бренд уличной одежды Off-White, базирующийся в Милане. Кроме того, Абло долгое время работал креативным директором знаменитого рэпера и бывшего мужа Ким Кардашьян Канье Уэста. В этом году костюмы, разработанные Абло, стали вирусными после того, как певец и рэпер Кид Кади надел их на шоу "Субботним вечером в прямом эфире". Наряды были созданы в рамках линии Off-White в честь покойного рок-певца Курта Кобейна.

Общество Утраты Стиль Мода

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