Умер певец и композитор Александр Градский

Умер народный артист России, певец, автор песен и мультиинструменталист Александр Градский. Ему было 72 года. О смерти музыканта сообщается в Facebook Первого канала. В публикации также выражаются соболезнования родным, близким и "всем, кто любил и будет любить творчество Александра Борисовича".

В пятницу сообщалось, что Градский был госпитализирован в Москве. Артиста экстренно доставили в одну из столичных больниц после того, как ему стало плохо дома. Было подозрение на инсульт.

Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске, Челябинская область. Первую сольную пластинку выпустил в 1973-м году. Дискография Градского насчитывает более четырех десятков альбомов. Последние несколько лет он был наставником в телешоу "Голос".