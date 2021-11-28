ЮАР-код: В Африке обнаружен новый и очень опасный штамм коронавируса

О новом штамме коронавируса, впервые обнаруженном в Ботсване и Южно-Африканской республике (ЮАР), стало известно несколько дней назад. Но реакция была молниеносной: страны одна за другой вводят запрет на авиасообщение с Южно-Африканским регионом и ужесточают противоэпидемические меры.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренное совещание. Эксперты рекомендуют поменять маски на респираторы и снова сделать ставку на изоляцию. И, конечно, срочно вакцинироваться и ревакцинироваться.

Тема не сходит с первых полос. Оправдана ли паника? Или это вполне разумные меры на упреждение нового витка пандемии? В этом разбиралась "Российская газета".

Новый "африканский" штамм, первоначально зарегистрированный как B.1.1.529 в Ботсване и ЮАР, Всемирная организация здравоохранения назвала "Омикрон" - это 15-я буква греческого алфавита.

На экстренном заседании ВОЗ в прошлую пятницу новый вариант (так же, как ранее штаммы коронавируса "альфа", "бета", "гамма" и "дельта") был классифицирован как "вызывающий опасения" (Variant of Concern - VOC). В ВОЗ пояснили: это означает, что, по предварительным оценкам, с вирусом произошли изменения, "имеющие значение для глобального общественного здравоохранения".

Это может быть увеличение трансмиссивности (скорости распространения), повышение вирулентности, изменение клинической картины заболевания - все эти признаки вместе или по отдельности. Еще один критерий, логично вытекающий из выше перечисленных, - возможное снижение эффективности мер общественного здравоохранения, доступных средств диагностики, вакцин и способов лечения, включая лекарства.

Звучит пугающе. Но насколько? Ведь ранние штаммы SARS-CoV-2 уже входили в категорию "вызывающих опасения", но с ними и вакцины (пусть с оговорками) справляются, и лекарства эффективные уже есть, и заболеваемость во многих странах удается контролировать.

Переполох в научной среде вызвало количество мутаций в "Омикроне" - их более 30, и все они найдены в S-белке - том самом, из которого состоят "шипы" вируса. Именно этими шипами вирус, попадая в организм человека, "прилепляется" к клетке и проникает внутрь. Поэтому на S-белок "заточены" и вакцины, и лекарства на основе моноклональных антител.

Страны одна за другой вводят запрет на авиасообщение с Южно-Африканским регионом и ужесточают противоэпидемические меры

Ученые опасаются, что такое большое количество мутаций так поменяет свойства S-белка, что в итоге вирус сможет "уходить" от антительного ответа к предыдущим штаммам. Это означает, что "Омикрон", возможно, будет пробивать вакцинную защиту, а ранее переболевшие той же "альфой" или "дельтой" будут вновь заражаться новым гостем из Африки.

Эпидемиолог Имперского колледжа Лондона, автор математических моделей развития эпидемий, профессор Нил Фергюсон отметил "беспрецедентное" количество мутаций в S-белке. "Однако у нас пока нет достоверных оценок того, в какой степени B.1.1.529 может быть либо более передающимся, либо более устойчивым к вакцинам, поэтому еще слишком рано давать основанную на фактических данных оценку риска, который он представляет", - цитирует ученого Reuters.

Мужчина у Национальной мемориальной стены COVID в Лондоне отдает дань памяти тем, кто умер от коронавируса. Фото: EPA

Однако глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что "Спутник V" сохранит способность защитить привитых людей от пришельца. "Спутник V" дает наиболее широкий спектр вируснейтрализующих антител по сравнению с другими вакцинами, поэтому вероятность того, что он окажется эффективен против нового штамма по сравнению с другими вакцинами, выше", - сказал Гинцбург. При этом, если все же возникнет необходимость, российскую вакцину модифицируют под новый штамм. Директор Оксфордской группы по вакцинам Эндрю Поллард (его группа разработала вакцину совместно с AstraZeneca) также заявил, что, по его мнению, "омикрон" вряд ли будет представлять опасность для вакцинированных людей.

Сразу после известий о появлении нового штамма-мутанта в Южной Африке десятки стран по всему миру принялись ограничивать или сворачивать авиасообщение с регионом. Самые радикальные меры принял Израиль - на две недели полностью закрыл свои границы, запретив въезд вообще всем иностранцам, передает Reuters. На днях там обнаружили первый подтвержденный случай заражения "омикроном" у пассажира, прибывшего из Малави. Еще двоих заболевших проверяют на новый штамм. По данным израильского минздрава, все три пациента были привиты.

США, где пока официально не выявили ни одного инфицированного "омикроном", в качестве превентивной меры с 29 ноября ограничили авиасообщение с восемью странами - ЮАР, Намибией, Зимбабве, Ботсваной, Мозамбиком, Эсватини, Малави и Лесото. Об этом сообщил американский президент Джо Байден. А губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении в регионе чрезвычайного положения до 15 января 2022 года из-за роста числа госпитализаций с ковидом. В последний месяц на больничные койки попадают более 300 человек каждый день - такого наплыва здесь не помнят с апреля 2022-го. Пока же федеральные власти готовятся к возможной вспышке "омикрона", медицинский регулятор США в лице центров по контролю и профилактике заболеваний рекомендовал "пройти полный курс вакцинации" не только всем взрослым гражданам, но и детям в возрасте от пяти лет.

Власти Британии, где "омикрон" выявили у двух человек в разных частях Англии, распорядились приостановить полеты в ЮАР, откуда недавно прибыли оба заболевших, и еще в пять стран. Кроме того, пассажирам любых международных рейсов предписано на второй день после прилета сдавать ПЦР-тест, а затем оставаться на карантине до подтверждения отрицательных результатов, объявил премьер Борис Джонсон. В то же время главный санитарный врач Англии Крис Уитти поспешил успокоить подданных - по крайней мере, насчет "омикрона". Он заявил, что штамм коронавируса "дельта" пока остается гораздо более проблемным для королевства, чем новая мутация. "Мы всегда знали, что время от времени будут появляться новые варианты "короны", и многое нам о нем неизвестно. Думаю, пока не стоит заниматься спекуляциями", - цитирует медика The Telegraph. С ним солидарен советник британского кабмина по вопросам вакцинации, профессор Оксфорда Джон Белл. По его мнению, "омикрон" действительно может быть весьма заразен, но при этом не обязательно станет причиной массовых госпитализаций, вызывая лишь "головную боль и насморк". "Честно говоря, мне кажется, что с этим можно жить", - заключил Белл.

В ЕС договорились ограничить авиасообщение с семью государствами юга Африки. При этом в каждой стране есть свои нюансы. К примеру, Италия и Франция временно приостановили туда все рейсы. А Германия разрешила авиакомпаниям вывозить из опасного региона немецких граждан и постоянных резидентов. То есть о полном запрете речь не идет. Но всех без исключения пассажиров оттуда отправляют на двухнедельную изоляцию. Это касается в том числе привитых и переболевших. Даже отрицательный ПЦР-тест не может сократить срок карантина. Немецкие СМИ пишут уже о двух заболевших "омикроном" в Мюнхене. В Нидерландах, где из 600 пассажиров, прибывших из ЮАР двумя бортами, у 61‑го подтвердилась "корона", теперь никого вообще не выпускают из амстердамского аэропорта Схипхол до результатов теста. К слову, тысячи туристов на этих выходных застряли и в крупнейших международных аэропортах на юге Африки. Так, "Катарские авиалинии" - один из крупнейший перевозчиков в небе ЮАР - внезапно отменил все рейсы эту страну. Очевидцы сообщают о настоящем столпотворении в терминалах Йоханнесбурга.

Решение о приостановке авиасообщения России с ЮАР и другими странами будет принимать оперштаб. В Росавиации "РГ" также пояснили, что не рассматривают вопросы о приостановлении авиасообщения, так как они относятся к компетенции оперштаба. Даже если такое решение будет принято, то вряд ли повлияет на рынок, так как авиасообщение с этими странами у нас отсутствует. "Только оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, в который входят представители минздрава, Роспотребнадзора, уполномочен принимать решения по каким-либо ограничениям. Никакой информации по этому вопросу на данный момент нет", - заявил "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Если оперштабом и будет принято какое-то решение, вряд ли оно как-то скажется на общей ситуации. "У России нет регулярного воздушного сообщения с этими странами. Чтобы что-то закрыть, сначала нужно это открыть", - сказал он.

Россия возобновила прямое авиасообщение с ЮАР с 5 октября 2021 года. Однако прямых рейсов в эту страну из России не было и до пандемии. Туристы выезжали туда стыковочными рейсами, а турпоток исчислялся сотнями человек. С другими странами юга Африки авиасообщение не возобновлено.

Судя по тому, как быстро новый штамм разлетается по миру, не исключено, что уже в ближайшие дни он будет обнаружен и в России

Все риски и угрозы - пока только в предположениях. Тем более что, по сведениям из Южной Африки, заражается новым штаммом в основном молодежь и болеет не тяжелее, чем раньше. "Но даже таких предположений достаточно для тревоги", - заявил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, советник президента США Энтони Фаучи в интервью Today. - Мы должны уделять пристальное внимание и быть готовым к чему-то серьезному. Может, все получится иначе, но мы хотим быть готовыми".

Между тем "омикрон" продолжает стремительно распространяться по планете: только за два последних дня перечень стран, заявивших, что к ним "омикрон" уже прилетел, увеличился более чем вдвое. В России штамм пока не обнаружен. Но и российские ученые считают, что ситуация заслуживает самого пристального внимания и осторожности.

"С помощью полногеномного секвенирования было выявлено уже более 100 случаев инфицирования этим штаммом (и это число быстро растет), но по опыту скажу, что раз он обнаружен в разных странах, то значит реальное количество инфицированных заметно выше, так как лишь малая доля всех образцов вируса подвергается секвенированию, и то не во всех странах, - пояснил "РГ" руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. - Профиль мутаций в геноме показывает, что новый штамм потенциально способен и уклоняться от антител, и быть более заразным. По этой причине в этот раз тревога может быть вполне обоснована".

С этим согласен и глава Центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. "История с "омикроном" развивается стремительно. Уже многие страны Европы - Британия, Германия, Италия, Чехия, Нидерланды, чуть раньше Бельгия - отрапортовали, что выявлено по несколько случаев заражения этим штаммом. Все заразившиеся прилетели из стран Южной Африки, в основном из ЮАР, - сказал Андрей Исаев "РГ". - В Нидерландах 61 пассажир авиарейса из Йоханнесбурга показали положительный ПЦР-тест, и уточняется, какая доля приходится на "омикрон". Мы знаем, что там действуют такие же нормы, как и в России: привитые двумя дозами вакцины освобождаются от ПЦР-контроля. Но учитывая индекс R0 (индекс репродукции, который характеризует заразность инфекционного агента. - "РГ") "омикрона", думаю, уже весь рейс мог быть заражен". Поэтому, отметил эксперт, сейчас было бы разумно тестировать абсолютно всех пассажиров и отправлять их в обсерватор.

Судя по тому, как быстро новый штамм разлетается по миру, не исключено, что уже в ближайшие дни он будет обнаружен и в нашей стране. "Могу заверить, что наш институт, как и множество других научных организаций в стране, проводит масштабную работу по секвенированию геномов нового патогена с целью мониторинга за генетической изменчивостью коронавируса. Пока "омикрон" в России не выявлен", - подтвердил "РГ" Хафизов.