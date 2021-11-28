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28.11.2021 20:01
Рубрика: В мире

В Берлине призвали конгресс США не вводить санкции против "Северного потока-2"

Текст: Максим Макарычев

Правительство Германии призвало членов американского конгресса не вводить санкции в отношении трубопровода "Северный поток - 2", утверждая, что это "ослабит" доверие к США и "в конечном итоге нанесет ущерб трансатлантическому единству", согласно документам, оказавшимся в распоряжении портала Axios, которые обычно используются в закрытых дискуссиях для выражения политической позиции государства.

Handelsblatt: "Северный поток-2" может начать работать без сертификата

Президент Байден ранее дал понять, что выступает против строительства трубопровода, но этой весной отказался от введения санкций, чтобы избежать ухудшения отношений с Германией, которая является ключевым союзником США в Европе, из-за проекта, который уже был близок к завершению. Некоторые эксперты по обе стороны Атлантики открыто говорят, что резкий рост цен на газ в Европе можно снизить, ускорив сертификацию "Северного потока-2". Как сообщается, некоторые высокопоставленные официальные лица администрации Байдена, такие как посланник по вопросам энергетики Амос Хохштейн, также продвигали эту идею среди демократов в конгрессе с целью не поддерживать санкции, чтобы избежать обострения отношений с Германией.

Однако недовольные вводом в эксплуатацию "Северного потока-2" республиканцы в сенате теперь настаивают на введении новых санкций в качестве поправки к ежегодному законопроекту о защите безопасности, голосование по которому возможно уже на следующей неделе.

В документе утверждается, что "Северный поток-2" в настоящее время "не представляет угрозы для Украины, пока обеспечен разумный транзит газа", и называет потенциальные санкции в отношении трубопровода "победой Путина". Как отмечают аналитики, документ призван показать, насколько серьезно Германия относится к своим обязательствам, обозначенным в июльском совместном заявлении, которое администрация Байдена считает основанием для отказа от санкций. Но, по всей видимости, это не удовлетворяет Киев и политически ангажированных критиков проекта "Северный поток-2" на Капитолийском холме.

В мире Европа Германия В мире США Газопровод "Северный поток-2"

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