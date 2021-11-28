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28.11.2021 12:56
Рубрика: В мире

В ЦАР русский язык станет обязательным для изучения в вузах

Текст: Константин Волков

Русский язык станет обязательным для изучения в вузах Центральноафриканской республики (ЦАР) в 2022 году. Такой указ подписал президент страны Фостен-Арханж Туадера. Об этом сообщает Agence Ecofin.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Эта инициатива - часть развития сотрудничества между Москвой и Банги, особенно в сфере борьбы с терроризмом. В последнее время позиции России в ЦАР, которая до 1960 года была французской колонией Убанги-Шари, усиливаются.

На 2022 год намечена встреча министров образования России и ЦАР, на которой, в том числе, будет обсуждаться проблема преподавательских кадров. Пока что существуют предварительные планы отправить в ЦАР из России учителей русского как иностранного.

Русский язык в ЦАР уже изучали во времена правления самопровозглашенного императора Жана-Беделя Бокассы. После свержения Бокассы в ходе проведенной французским десантом в 1979 году операции "Барракуда" изучение русского языка было свернуто и стало возобновляться лишь в 2019 году по мере налаживания контактов между Москвой и Банги.

В мире Африка Центральноафриканская Республика (ЦАР)

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