Новости

Умер певец и композитор Александр Градский 07:50
Главврач Вечорко: Антипрививочники не хотят знать правду 07:48
Финансист Бахтин назвал худшие валюты для покупки 07:38
В Чехии подтвержден случай заражения штаммом "омикрон" 06:50
Полянский: Организуемый США "Саммит за демократию" может подорвать ООН 06:12
Ряду пенсионеров автоматически проиндексируют пенсии с 1 декабря 05:30
"Омикрон"-штамм продемонстрировал способность передаваться бесконтактно 05:20
Врачи Якутии впервые удалили врожденную катаракту малолетним пациентам 05:13
В ООН предупредили о сокращении населения Украины до 35 млн к 2050 году 04:55
В Забайкалье сошли с рельсов два почтово-багажных вагона 04:40
Захарова прокомментировала слова о "кладбище мигрантов" в Средиземном море 04:35
Пушков: Украина имеет того президента, которого заслуживает 03:55
The Hill: Госдеп призвал демократов заблокировать санкции против "СП-2" 03:31
Израиль закрыл границы для иностранцев из-за нового штамма COVID-19 02:35
Ученые показали первое изображение белка штамма "омикрон" 02:17
В ВОЗ призвали не паниковать из-за нового штамма коронавируса "омикрон" 01:53
Посол РФ рассказал о высылке российских дипломатов из США 01:40
Панарина оштрафовали на $5000 за бросок перчатки в соперника 00:55
Путин поздравил КВН с юбилеем 00:39
Сборная России обыграла Эквадор в Кубке Дэвиса 27.11.2021
Врач из ЮАР назвала необычные симптомы омикрон-штамма коронавируса 27.11.2021
Джонсон не исключает распространение "омикрона" между вакцинированными 27.11.2021
В США снесут мастерскую братьев Райт, где родилась идея создания аэроплана 27.11.2021
Вспышки птичьего гриппа зафиксированы в более 40 странах мира 27.11.2021
Антонов: Двадцать семь российских дипломатов с семьями покинут США 27.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
28.11.2021 06:50
Рубрика: В мире

В Чехии подтвержден случай заражения штаммом "омикрон"

Случай инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден в Чехии. Об этом сообщило в воскресенье Чешское радио, ссылаясь на и.о. премьер-министра страны Андрея Бабиша.

Фото: iStock
Врач из ЮАР назвала необычные симптомы омикрон-штамма коронавируса

Заражение выявлено у жительницы города Либерец. Ранее она побывала в Намибии, откуда вернулась домой через ЮАР и ОАЭ. Женщина вакцинирована от коронавируса, заболевание у нее протекает в легкой форме, передает ТАСС.

Отмечается, что пациентка сейчас изолирована, как и еще 8 человек, которые прилетели с ней в Чехию.

Напомним, впервые новый штамм был выявлен в Ботсване и ЮАР, затем вирус проник в Европу. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эту разновидность "вызывающей озабоченность" и присвоила название "омикрон" - по 15-й букве греческого алфавита.

В мире Европа Чехия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Ряду пенсионеров автоматически проиндексируют пенсии с 1 декабря
Посол РФ рассказал о высылке российских дипломатов из США
"Омикрон"-штамм продемонстрировал способность передаваться бесконтактно
Ученые показали первое изображение белка штамма "омикрон"
Полянский: Организуемый США "Саммит за демократию" может подорвать ООН
Смогут ли США разрушить сделку ОПЕК+
Американцев поразили фото советского солдата Кобытева до и после войны