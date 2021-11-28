В Чехии подтвержден случай заражения штаммом "омикрон"

Случай инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден в Чехии. Об этом сообщило в воскресенье Чешское радио, ссылаясь на и.о. премьер-министра страны Андрея Бабиша.

Заражение выявлено у жительницы города Либерец. Ранее она побывала в Намибии, откуда вернулась домой через ЮАР и ОАЭ. Женщина вакцинирована от коронавируса, заболевание у нее протекает в легкой форме, передает ТАСС.

Отмечается, что пациентка сейчас изолирована, как и еще 8 человек, которые прилетели с ней в Чехию.

Напомним, впервые новый штамм был выявлен в Ботсване и ЮАР, затем вирус проник в Европу. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эту разновидность "вызывающей озабоченность" и присвоила название "омикрон" - по 15-й букве греческого алфавита.