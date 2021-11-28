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28.11.2021 17:47
Рубрика: В мире

В Донбассе перехвачен очередной украинский беспилотник

Текст: Александр Гусаров

В Донбассе силами Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) перехвачен очередной беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя НМ ЛНР Ивана Филипоненко, украинский беспилотник пытался пересечь линию соприкосновения конфликтующих сторон.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Вчера в районе населенного пункта Счастье нашим расчетом радиоэлектронной борьбы с помощью комплекса "Тритон-М1" подавлен сигнал управления и навигации вражеского беспилотника, что не позволило ему пересечь линию боевого соприкосновения", - сказал Филипоненко на брифинге в Луганске.

Кроме того, в воскресенье стало известно, что украинские силовики обстреляли территорию ЛНР, в результате чего погиб сотрудник НМ. "Вооруженные формирования Украины открыли прицельный огонь из стрелкового оружия в направлении населенного пункта Славяносербск, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", - сообщил представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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