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28.11.2021 13:28
Рубрика: В мире

В Японии отменили военные учения, чтобы не сломать сакуру

Текст: Константин Волков

Местные жители на японском южном острове Окинава не дали военным провести учения из-за опасения, что техника может повредить ветки сакуры, сообщает японская телерадиовещательная корпорация NHK.

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На полуострове Мотобу находится гора Яэ (Яэдакэ), известная по всей Японии своей аллеей, ведущей к вершине. Вдоль аллеи высажено порядка 700 деревьев сакуры, которая в теплом климате Окинавы зацветает уже в конце января - феврале. На фестиваль любования самой ранней сакурой сюда съезжаются люди со всей страны.

Узнав, что военные намерены провести в районе вишневой аллеи учения, около двадцати местных жителей устроили пикет, требуя отменить маневры в местности, где растут сакуры.

Японское военное командование пошло навстречу и отменило учения.

В мире Восточная Азия Япония

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