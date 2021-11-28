В Японии отменили военные учения, чтобы не сломать сакуру

Местные жители на японском южном острове Окинава не дали военным провести учения из-за опасения, что техника может повредить ветки сакуры, сообщает японская телерадиовещательная корпорация NHK.

На полуострове Мотобу находится гора Яэ (Яэдакэ), известная по всей Японии своей аллеей, ведущей к вершине. Вдоль аллеи высажено порядка 700 деревьев сакуры, которая в теплом климате Окинавы зацветает уже в конце января - феврале. На фестиваль любования самой ранней сакурой сюда съезжаются люди со всей страны.

Узнав, что военные намерены провести в районе вишневой аллеи учения, около двадцати местных жителей устроили пикет, требуя отменить маневры в местности, где растут сакуры.

Японское военное командование пошло навстречу и отменило учения.