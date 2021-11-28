В Канаде предложили ужесточить наказание за протесты против вакцинации

Власти Канады намерены ужесточить уголовное наказание за протесты против вакцинации. Как пишет Le Figaro, речь идет о тех случаях, когда акции устраивают возле больниц или создается угроза медикам.

"Никого нельзя запугивать за предоставление медицинской помощи или за обращение за ней, каждый должен иметь возможность беспрепятственно получить доступ к необходимой помощи", - заявил министр юстиции Давид Ламетти.

Согласно инициативе канадского правительства, в Уголовный кодекс будет внесена статья, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет за запугивание медиков или за блокирование входа в больницы. Подобное неоднократно происходило в последние дни, после того, как в Канаде расширили кампанию по вакцинации на детей от 5 лет. Это решение вызвало недовольство граждан, многие вышли на улицы. Но власти страны не оценили это порыв. Ламетти назвал такое поведение "неприемлемым".

Стоит отметить, что идея ужесточения наказания за протесты перед больницами не нова. Эту тему поднимал, например, премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время последней предвыборной кампании. Да и раньше обсуждался этот вопрос, правда, тогда протестовали в основном против абортов, а не против вакцинации от коронавируса.