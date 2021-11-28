В Киргизии началось голосование на парламентских выборах

В воскресенье Киргизия выберет новый состав парламента. Кампанию уже назвали самой сложной в истории горной республики. Седьмой созыв будет сформирован по смешанной системе, из-за чего исход выборов не поддается прогнозам. Предсказать результаты голосования, по крайней мере, в республике сегодня не решаются даже искушенные эксперты.

Двери избирательных участков в Киргизии открылись в восемь утра по бишкекскому времени. Несколькими часами ранее голосование началось в восточной части России. На территории РФ пребывают не менее 700 тысяч трудовых мигрантов из республики. Чтобы позволить хотя бы части из них заполнить бюллетени, в России сформировано свыше 20 участков для голосования.

В выборах участвуют 21 партия и свыше 320 кандидатов по одномандатным округам. Политические организации борются за 54 депутатских значка. Одномандатники - за оставшиеся 36. Среди них есть как новички, так и опытные политические игроки, неоднократно участвовавшие в подобных кампаниях.

Предварительные итоги выборов ЦИК обещает озвучить до 18 декабря. Официальных же результатов придется подождать еще несколько дней. В связи с этим седьмой созыв приступит к работе только после новогодних праздников. В ЦИК республики объясняют это необходимостью выполнить все процедуры, установленные законодательством, включая изготовление и выдачу законодателям удостоверений со значками.

За голосованием на Тянь-Шане следят более семисот иностранных наблюдателей - от других стран и различных международных организаций. По словам исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, прибывшего в республику в составе мониторинговой миссии от стран Содружества, это свидетельствует об открытости киргизской стороны и ее стремлении обеспечить проведение прозрачных и демократических выборов.

- Мы придаем большое значение проведению парламентских выборов в Киргизстане и выражаем искреннюю надежду на дальнейшее поступательное развитие страны в поствыборный период, - заявил он.

Предыдущие выборы в парламент Киргизии, проходившие в октябре 2020 года, привели страну к глубокому политическому кризису и смене власти.