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28.11.2021 17:57
Рубрика: В мире

В Киргизии завершились парламентские выборы

Текст: Данияр Каримов
В Киргизии завершились парламентские выборы, по итогам которых сформируют новый созыв парламента. Кто вошел в его состав, станет известно в ближайшее время. Предварительные результаты голосования, завершившегося в воскресенье, 28 ноября, ЦИК республики огласит в ближайшее время.
Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov
Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov

За мандаты законодателей Киргизии боролись 1,3 тысячи человек. Подавляющее большинство из них - представители свыше двух десятков партий, а около трехсот - кандидаты по одномандатным (территориальным) округам. Новый - седьмой - созыв парламента формируется по смешанной системе, из-за чего прошедшие выборы уже называют самыми сложными в истории горной республики.

Фото: АКИpress / ТАСС
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Непростой эта кампания показалась не только местным экспертам, но и избирателям. Гражданам, приходившим на участки, пришлось одновременно голосовать за партии, непосредственно тех или иных выдвиженцев из состава этих организаций, и за так называемых одномандатников. Заполненные бюллетени опускались в разные урны. Сразу разобраться в политическом многообразии удавалось не всем. Несколько запуталась в бюллетенях даже первая леди Киргизии Айгуль Жапарова, пришедшая проголосовать вместе с супругом. Президенту КР Садыру Жапарову пришлось прийти ей на помощь.

- Действительно, некоторым избирателям было сложно заполнять бюллетени, - подтвердил на брифинге в Бишкеке российский сенатор Александр Башкин, наблюдавший за выборами в Киргизии в составе мониторинговой миссии от Межпарламентской ассамблеи СНГ. - Думаю, причина в том, что не все граждане успели адаптироваться к новой системе.

Власти Киргизии утверждают, что парламентские выборы впервые в истории страны проводились объективно, без вмешательства со стороны чиновников и давления с их стороны на кандидатов. Президент Садыр Жапаров объяснил это нежеланием спровоцировать волнения. Он напомнил, что массовые протесты на Тянь-Шане уже трижды приводили к смене власти и были связаны с недовольством избирателей итогами голосования. "Мы каждый раз будем так делать? - задался вопросом глава республики. - Пора извлечь уроки и доказать, что можем провести выборы честно".

Но, как оказалось, подобный подход возымел и несколько иной эффект. Несмотря на призывы руководства страны к гражданам прийти на участки, явка на выборах была необычайно низкой. По оценкам ЦИК Киргизии, бюллетени заполнили всего около трети зарегистрированных избирателей. В Центризбиркоме это объясняют тем, что выборы проходили без участия административного ресурса. Обыватели - усталостью от политических событий. Дело в том, что местные избиратели в течение последнего года приходили на участки для голосования несколько раз - чтобы выбрать главу государства, определить форму правления и высказать свое мнение по новой редакции конституции.

Выборы в Киргизии проходят при рекордно низкой явке

Отчасти же в низкой явке виноваты и сами кандидаты. Агитационная кампания в республике на сей раз проводилась вяло. Многие участники выборов предпочли сэкономить на рекламе и избирательных фондах. Не блистали интересными идеями и предвыборные программы, на что обратил внимание даже глава правительства Киргизии Акылбек Жапаров.

- Могу сказать, что, к сожалению, из всех программ выбирал не лучшую из лучших, а из того, что было, - признался он журналистам после того, как проголосовал на своем участке. - Будем надеяться, что новый созыв парламента поспособствует тому, чтобы партии начали конкретнее работать над программами и конкретными планами действия.

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