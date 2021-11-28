В ООН предупредили о сокращении населения Украины до 35 млн к 2050 году

Население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире. Об этом свидетельствуют данные, представленные в аналитической справке Организации Объединенных Наций "Демографические процессы".

Авторы предупреждают, что к 2050 году население Украины может снизиться до 35 миллионов человек. В числе причин эксперты ООН называют низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и рост масштабов миграции, пишет РИА Новости.

Последняя официальная перепись населения Украины проводилась в 2001 году. Тогда население страны составляло 48,2 миллиона человек.

Ранее экс-советник министра социальной политики Украины Леонид Лебедев сообщил о падении рождаемости в стране, уменьшении числа браков и увеличении случаев домашнего насилия. А бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что в стране ежегодно "умирает целый город", смертность увеличилась на 155 тысяч человек в год.