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28.11.2021 19:51
Рубрика: В мире

В Перу в результате мощного землетрясения обрушилась башня 16-го века

Текст: Максим Макарычев

Мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере Перу. Видео и фотографии, размещенные в интернете, показывают историческую 14-метровую башню, часть культового комплекса 16-го века, который считается старейшим католическим храмом в регионе, превращенную в груду камней. Сведений о пострадавших не поступало.

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Землетрясение произошло в 5.52 утра по местному времени (13.52 мск). Оно было мощным, но произошло на глубине в 112 километров, что обычно снижает урон и потери. Эпицентр землетрясения находился в 42 километрах к северо-северо-западу от прибрежного города Барранка. Согласно местным СМИ и свидетельствам очевидцев, 14-метровая башня в охраняемой церкви обрушилась в считанные мгновения вскоре после землетрясения.

Падающие камни заблокировали несколько автомагистралей в регионах Амазонки и Кахамарка в Перу, а толчки ощущались почти в 800 километрах от столицы страны Лимы, где некоторые люди в тревоге выбежали из своих домов, отмечает Associated Press. Землетрясения являются обычным явлением в Перу: это южноамериканское государство входит в Тихоокеанское огненное кольцо, где происходит 85 процентов сейсмической активности планеты.

В социальных сетях также размещены фото повреждений в других частях региона, в том числе в церкви на юге Эквадора. Землетрясение также ощущалось в Колумбии.

В мире Южная Америка Перу РГ-Видео

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