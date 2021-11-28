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28.11.2021 22:43
Рубрика: В мире

В Швейцарии избиратели поддержали введение сертификата вакцинации

Текст: Максим Макарычев

Согласно предварительным данным, швейцарские избиратели на референдуме в воскресенье поддержали меры правительства по борьбе с пандемией, в том числе необходимость сертификата вакцинации против COVID-19 для входа в рестораны, бары и другие общественные места. По данным швейцарских СМИ и исследовательского института gfs.bern, за эти меры высказались более 60 процентов избирателей.

Фото: gettyimages.com
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Референдум прошел на фоне резкого увеличения числа случаев COVID-19 в этой альпийской стране за последние несколько недель, сообщает Politico. Избиратели также голосовали по вопросам оказания финансовой поддержки тем, кто пострадал от пандемии, отслеживания контактов инфицированных лиц и обязательного тестирования.

Референдум инициировал комитет Loicovid-non, в состав которого входят несколько групп, выступающих против правил изоляции. В его заявлении говорилось, что введение сертификата является дискриминационным по отношению к невакцинированным гражданам и "косвенно вызывает принудительную вакцинацию".

Однако результаты референдума были ожидаемыми, поскольку недавние опросы в Швейцарии показали устойчивую поддержку гражданами страны этой ограничительной меры. Большинство политических партий также поддержали закон. Однако крайне правая Швейцарская народная партия, лидировавшая в опросах общественного мнения, была против введения сертификата.

Уже второй раз в этом году швейцарские избиратели одобрили меры правительства в отношении COVID-19 после июньского референдума, на котором 60 процентов избирателей поддержали ограничительные меры, введенные правительством. С сентября сертификат вакцинации необходим в Швейцарии для посещения баров, ресторанов, театров и крупных мероприятий.

В Швейцарии существует система прямой демократии: это означает, что любая инициатива общественности может быть вынесена на всенародное голосование, если она соберет 100 тысяч подписей. Референдумы по законам, согласованным парламентом, также могут быть инициированы при наличии 50 тысяч подписей.

В мире Европа Швейцария Вакцинация от коронавируса

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