В США назвали способ защититься от нового штамма коронавируса "омикрон"

Данные, которые поступают из Южной Африки, говорят о том, что новый штамм коронавируса "омикрон" более заразный, чем выявленные ранее штаммы, в том числе "дельта", и защититься от него поможет бустерная доза вакцины от COVID-19, считают в медицинских организациях США.

Предположения о более высокой заразности вируса основаны на том, насколько быстро вирус нового типа распространяется, особенно при физическом контакте, рассказал глава Национального института здравоохранения Минздрава США Фрэнсис Коллинз в эфире CNN.

В свою очередь руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи обратил внимание на ревакцинацию от коронавируса, которая может дать "очень, очень важное преимущество" при встрече организма со штаммом "омикрон". За рубежом такая прививка называется бустерной, в России ее делают не ранее чем через шесть месяцев после первого цикла вакцинации.

Штамм коронавируса под названием "омикрон" был обнаружен на территории южных стран Африки на минувшей неделе. Среди основных симптомов - утомляемость, учащенное сердцебиение, температура, при этом в целом течение болезни местные медики оценивают как легкое. Штамм уже проник на территорию Европы и Юго-Восточной Азии. В США и России подтвержденных случаев заражения пока нет.