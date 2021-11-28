В США в Черную пятницу зафиксированы многочисленные грабежи

Власти населенных пунктов по всей территории США сообщают о дерзких ограблениях, совершенных группами злоумышленников в Черную пятницу.

В Калифорнии были совершены грабежи с применением оружия. Некоторые из этих преступлений были связаны с насилием: в одном магазине в лицо охраннику брызнули неизвестным химическим веществом, а в другом случае несколько сотрудников были повалены на землю, пока нападавшие грабили полки с товарами. Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления до приезда полиции.

В Монтерее грабители похитили брендовые солнцезащитные очки на сумму 30 тысяч долларов, сообщила полиция телеканалу Action News 8. Свидетели описали нападавших, как как двух девушек и двух парней в возрасте около двадцати лет. По словам менеджера, воры покинули магазин менее чем через две минуты.

Телеканал WGN-TV в Чикаго сообщил о четырех нападениях на магазины. Стоимость украденных товаров неясна, но сообщается о большом количестве украденного. В Бернсвилле, штат Миннесота, преступная группа в составе 20-30 человек вынесла из магазина электронику и другие товары до приезда стражей порядка.

Ранее в ноябре грабители напали на несколько элитных розничных магазинов в районе Залива Сан-Франциско. В последние дни в Лос-Анджелесе также было совершено несколько подобных преступлений с участием нескольких десятков человек, напоминает издание The Hill.