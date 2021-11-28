Новости

Китайские ученые назвали самый радиоактивный фрукт 08:55
В США в Черную пятницу зафиксированы многочисленные грабежи 08:44
Рейтинг одобрения Байдена оказался ниже, чем у самого непопулярного губернатора 08:20
В сахалинском приюте из-за коммунальной аварии замерзают животные 07:57
Умер певец и композитор Александр Градский 07:50
Главврач Вечорко: Антипрививочники не хотят знать правду 07:48
Финансист Бахтин назвал худшие валюты для покупки 07:38
В Чехии подтвержден случай заражения штаммом "омикрон" 06:50
Полянский: Организуемый США "Саммит за демократию" может подорвать ООН 06:12
Ряду пенсионеров автоматически проиндексируют пенсии с 1 декабря 05:30
"Омикрон"-штамм продемонстрировал способность передаваться бесконтактно 05:20
Врачи Якутии впервые удалили врожденную катаракту малолетним пациентам 05:13
В ООН предупредили о сокращении населения Украины до 35 млн к 2050 году 04:55
В Забайкалье сошли с рельсов два почтово-багажных вагона 04:40
Захарова прокомментировала слова о "кладбище мигрантов" в Средиземном море 04:35
Пушков: Украина имеет того президента, которого заслуживает 03:55
The Hill: Госдеп призвал демократов заблокировать санкции против "СП-2" 03:31
Израиль закрыл границы для иностранцев из-за нового штамма COVID-19 02:35
Ученые показали первое изображение белка штамма "омикрон" 02:17
В ВОЗ призвали не паниковать из-за нового штамма коронавируса "омикрон" 01:53
Посол РФ рассказал о высылке российских дипломатов из США 01:40
Панарина оштрафовали на $5000 за бросок перчатки в соперника 00:55
Путин поздравил КВН с юбилеем 00:39
Сборная России обыграла Эквадор в Кубке Дэвиса 27.11.2021
Врач из ЮАР назвала необычные симптомы омикрон-штамма коронавируса 27.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
28.11.2021 08:44
Рубрика: В мире

В США в Черную пятницу зафиксированы многочисленные грабежи

Текст: Максим Макарычев

Власти населенных пунктов по всей территории США сообщают о дерзких ограблениях, совершенных группами злоумышленников в Черную пятницу.

В США пятеро подростков пострадали в результате стрельбы возле школы

В Калифорнии были совершены грабежи с применением оружия. Некоторые из этих преступлений были связаны с насилием: в одном магазине в лицо охраннику брызнули неизвестным химическим веществом, а в другом случае несколько сотрудников были повалены на землю, пока нападавшие грабили полки с товарами. Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления до приезда полиции.

В Монтерее грабители похитили брендовые солнцезащитные очки на сумму 30 тысяч долларов, сообщила полиция телеканалу Action News 8. Свидетели описали нападавших, как как двух девушек и двух парней в возрасте около двадцати лет. По словам менеджера, воры покинули магазин менее чем через две минуты.

Телеканал WGN-TV в Чикаго сообщил о четырех нападениях на магазины. Стоимость украденных товаров неясна, но сообщается о большом количестве украденного. В Бернсвилле, штат Миннесота, преступная группа в составе 20-30 человек вынесла из магазина электронику и другие товары до приезда стражей порядка.

Ранее в ноябре грабители напали на несколько элитных розничных магазинов в районе Залива Сан-Франциско. В последние дни в Лос-Анджелесе также было совершено несколько подобных преступлений с участием нескольких десятков человек, напоминает издание The Hill.

В мире США

Главное сегодня

"Омикрон"-штамм продемонстрировал способность передаваться бесконтактно
Ряду пенсионеров автоматически проиндексируют пенсии с 1 декабря
Захарова прокомментировала слова о "кладбище мигрантов" в Средиземном море
Посол РФ рассказал о высылке российских дипломатов из США
Полянский: Организуемый США "Саммит за демократию" может подорвать ООН
Смогут ли США разрушить сделку ОПЕК+
Американцев поразили фото советского солдата Кобытева до и после войны