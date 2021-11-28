- Несмотря на все усилия медицинского персонала и нашу абсолютную открытость, диалога с антипрививочниками не получилось. Проблемы начались уже на входе в больницу. Наши сотрудники встретили их внизу, предложили раздеться и пройти экспресс-тестирование на антиген к COVID-19, который проводится методом иммунохроматографического анализа. Экспресс-тестирование помогает выявить инфекцию у бессимптомных носителей. Такую процедуру проводят сейчас в более чем 70 пунктах по городу. Наше предложение было, мягко говоря, воспринято весьма негативно. Сначала от исследования отказались несколько человек. Потом все остальные. Отказались не только от ПЦР-тестирования, но и от масок и перчаток в "красной зоне". Все попытки переубедить гостей оказались тщетными.

Они явно изначально были не настроены на правду. У каждого из пришедших была своя мотивация. Кто-то уверен, что пандемия - обман: отравление, вызванное ядохимикатами, способ управления людьми с помощью металлических частиц, распыляемых с воздуха и "поджариваемых" в легких, благодаря СВЧ-излучению с вышек 5G. Кто-то хотел прогуляться по больнице, чтобы посмотреть "на ужасы застенков коронавирусных госпиталей". А кто-то просто попасть на экраны камер СМИ. Всех их объединяет недоверие ко всему, что связано с коронавирусом.

В итоге разразился скандал на повышенных тонах. Одного из приглашенных даже пришлось выводить при помощи полиции. Мне не оставалось ничего другого, как взять ситуацию в свои руки. Я вышел и сказал визитерам, что мы встретились для того, чтобы они увидели работу изнутри, чтобы увидели, насколько тяжелые пациенты находятся на лечении. Чтобы поняли, осознали: мы тут не в игры играем, а людей спасаем от смерти. Таких же, как они. И все это совсем не шутки. У нас есть четкие правила, по которым мы работаем. И если кто-то не согласен продолжать встречу по этим правилам, то на этом мы заканчиваем, и никто никуда не пойдет.

В итоге из девяти пришедших сдать ПЦР-тест и облачиться в СИЗ согласились лишь трое. С ними я и мои коллеги и отправились в "красную зону". Мы прошли по линейным отделениям. Дали посетителям возможность пообщаться с пациентами лично, задать им вопросы. Показали работу хирургов в операционных, работу реанимационных отделений.

Пациенты, те, кто прошел через тяжкие испытания во время лечения, делились своими историями. Со слезами на глазах. Одна женщина у нас уже полтора месяца. Прошла все этапы - от кислородной маски до ЭКМО и экстракорпоральных методов лечения. Врачи подарили ей вторую жизнь. Сейчас она учится ходить заново. Или мужчина, которому из-за осложнений коронавирусной инфекции пришлось ампутировать голень стопы. Он со слезами рассказал, как сожалеет о том, что затянул обращение к врачам и не вакцинировался. Благодарил врачей за спасенную жизнь.

Посетители все это видели, и слышали И… Знаете, что самое удручающее? Выйдя из "красной зоны", визитеры так до конца и не поверили в реальность происходящего. Тот цинизм, с которым они рассказывали своим подписчикам в "Инстаграме" о том, что это не настоящие пациенты, а подставные актеры, поражает.

Никакого сострадания к больным людям, которые поделились с ними сокровенным, ни сочувствия к медикам, работающим в таких условиях, не было. Мы пустили. Мы потратили столько времени на никому не нужные препирательства. Попросили пациентов рассказать откровенно и без прикрас о том, что с ними происходило. В итоге… Какой-то верх цинизма. Несусветная глупость и оголтелое упрямство, подающееся как принципиальная позиция.

Верх цинизма. Несусветная глупость и оголтелое упрямство, подающееся как принципиальная позиция

Я очень огорчен и разочарован. И снова - в который раз - хочу сказать: только единая позиция всех людей: медицинского и научного сообщества, биологов, эпидемиологов, вирусологов и все-таки отклик людей, здравомыслящих и обладающих определенным влиянием на общество, сможет переломить ситуацию. А играть в игры с блогерами нам некогда. У нас иная задача: ­лечить и спасать.