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Текст:   Наталья Козлова 
19:32 28.11.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8621)

Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье

С интересной жизненной ситуацией разбирался Верховный суд РФ. Он проверял правильность доводов коллег о том, когда и при каких условиях гражданин может унаследовать неприватизированную квартиру. Подобные разъяснения могут оказаться важными для некоторых граждан, столкнувшихся с аналогичными ситуациями.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Рассмотрению спора в Верховном суде предшествовала вот такая история одной семьи. У пожилой женщины умерла дочь, после которой осталась однокомнатная муниципальная квартира. Мать решила, что квартира - ее наследство. Женщина знала, что дочь что-то оформляла при жизни. Но свидетельство о праве на наследство ей в нотариальной конторе не выдали, потому что наследодательница не успела завершить приватизацию.

Фото: iStock
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Квартиросъемщица действительно подавала заявление на приватизацию за несколько лет до смерти. Но тогда чиновники ей отказали. Правда, сообщить об отказе забыли.

Тогда пожилая женщина пошла в суд с иском к городскому департаменту имущества. Три судебные инстанции разошлись во мнениях. В итоге дело дошло до Верховного суда.

Вот, что увидел ВС в материалах этого спора. История началась с того, что некая гражданка, проживавшая в муниципальной квартире, обратилась в департамент жилищного фонда с заявлением о приватизации этой однокомнатной квартиры. Но гражданка не приложила к своему заявлению важный документ - договор социального найма. Поэтому на свое заявление она получила отказ.

Но вот что интересно - про этот отказ чиновники ей сообщать не стали. А через пять лет гражданка умерла.

Ее мать написала нотариусу заявление о принятии наследства. Но нотариус отказался выдавать ей свидетельство, потому что не нашел доказательств, что эта квартира принадлежала дочери. Вот тогда наследница и пошла в суд с иском к городским чиновникам. В иске она просила включить квартиру в состав наследства и признать за ней право собственности.

Первым слушал иск районный суд, и он встал на сторону наследницы. Суд решил, что ее дочь при жизни выразила волю на приватизацию однушки. Просто завершить процесс приватизации не смогла "по не зависящим от нее причинам". А еще райсуд подчеркнул - чиновники не отказывали хозяйке в письменном виде, как того требует закон.

Проигравшие чиновники обжаловали это решение, и апелляция с ними согласилась. Горсуд заявил, что говорить о воле на приватизацию можно, только если гражданин подал соответствующее заявление с полным пакетом документов. Здесь этого не было. Попросив о приватизации, гражданка не приложила договор социального найма, следовательно, "не выразила свою волю на приватизацию в установленном порядке". В общем, горсуд отменил решение районного суда. Истица пожаловалась во Второй кассационный суд. Но и там ей отказали.

Райсуд решил, что дочь при жизни выразила волю на приватизацию. Но завершить процесс не смогла

После кассации истица умерла. Правопреемником стал ее муж. Он и дошел до Верховного суда.

Во время разбирательства в Судебной коллегии по гражданским делам представитель департамента горимущества рассказал, что в том году, когда гражданка попросила о приватизации, у них действовало два постановления. И они предусматривали разную форму заявлений: одна форма - о подготовке документов для последующей приватизации, вторая - о передаче квартиры в собственность.

Фото: iStock
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"Из заявления следует, что она просила только подготовить документы для последующей приватизации. То есть она подала заявление, которое по форме не выражает волю гражданина на передачу квартиры в собственность", - заявил в суде представитель городской администрации.

По его словам, пять лет гражданка не интересовалась судьбой своего заявления, и ничего не предпринимала, чтобы быстрее стать хозяйкой квартиры. И подобное бездействие в любом случае не могло бы привести к приватизации.

По словам чиновника, недостаточно подать заявление, нужно еще подписать несколько документов.

Ему судьи Верховного суда РФ задали всего один вопрос - обязан ли был департамент, когда отказал просительнице, сообщить ей об этом в письменном виде, чтобы она могла исправить ошибку - добавить документ и стать собственницей.

Представитель городской администрации вынужден был утвердительно ответить на вопрос и подтвердить, что ответ надо было отправить в установленный законом срок.

В итоге Верховный суд отменил отказные решения апелляции и кассации, оставив нетронутым решение районного суда и отправил дело на новое рассмотрение в горсуд.

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