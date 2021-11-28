Во Франции рак простаты признают профессиональным заболеванием

Указ о признании рака простаты профессиональным заболеванием после использования пестицида хлордекона во французских заморских территориях будет принят до конца года, заявил в воскресенье министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльен Денорманди в программе "Dimanche en politique" на телеканале France-3.

Этот указ является частью масштабного плана по хлордекону, принятого в 2020 году и направленного на борьбу с последствиями долгосрочного загрязнения этим инсектицидом. В министерстве подтвердили, что указ позволит компенсировать средства на лечение фермерам и сельскохозяйственным работникам, отравленным хлордеконом и заболевшим раком простаты, через новый компенсационный фонд для жертв профессиональных заболеваний, связанных с пестицидами. На эти цели для населения в Гваделупе и Мартинике будет выделено 92 миллиона евро, уточнил Жюльен Денорманди.

Пестицид, запрещенный во Франции в 1990 году, продолжал использоваться на банановых плантациях Антильских островов, что привело к значительному и долговременному загрязнению сельскохозяйственных угодий. Отчет экспертов Национального института здравоохранения и медицинских исследований Франции, опубликованный в июне, подтвердил заключение ученых о связи между воздействием хлордекона на население в целом и риском развития рака простаты, отмечает AFP. По данным министерства здравоохранения Франции, более 90 процентов взрослого населения Гваделупы и Мартиники заражено хлордеконом, а уровень заболеваемости раком простаты в этих заморских территориях является одним из самых высоких в мире.