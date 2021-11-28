Володин рассказал, какие законы вступают в силу в декабре

В последнем месяце этого года заработают важные для граждан нововведения - станет легче зарегистрировать рождение ребенка, а к социально значимым сайтам предоставят бесплатный доступ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Один из новых законов предполагает, что россияне смогут бесплатно пользоваться социально значимыми сайтами.

В список значимых ресурсов войдут порталы госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов России, а также портал госуслуг. Другие ресурсы определит специальная правкомиссия.

Кроме того, с декабря получить свидетельство о рождении ребенка и другие документы можно будет в любых загсах независимо от места жительства.

Сейчас рождение ребенка регистрируется лишь по месту его рождения или по месту жительства родителей.

Председатель Госдумы также выделил ряд законов, касающихся защиты людей в финансовой сфере.

В декабре появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, которые выманивают деньги, а потом исчезают.

"Решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды", - заявил спикер.

Другое нововведение, по его словам, защитит людей, которые обращаются за кредитом, от навязывания дополнительных услуг. Будет запрещено проставлять за заемщика в договоре отметки, означающие его согласие с предложенными условиями.

Также банки не смогут требовать от заемщика постоянного наличия на счете неснижаемого остатка. "Это условие было избыточным, - считает Володин. - Ситуации в жизни бывают разные, не всегда граждане могут поддерживать определенный баланс счета в течение месяца, что важно учитывать".

Кроме того, в наступающем месяце за производство или продажу лекарств без маркировки, а также за нарушение порядка нанесения на них средств идентификации начнут взимать штрафы в размере до 100 тыс. рублей. А за использование заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров предполагается лишение свободы на срок до трех лет.

Следующий закон, о котором говорится в сообщении: иностранцам, приехавшим в Россию не для трудоустройства и находящимся в стране более 90 дней в обязательном порядке придется пройти дактилоскопическую регистрацию и медосмотр.

И еще один закон - в сфере защиты окружающей среды. Предприятия, в результате работы которых в атмосферу попадает большое количество парниковых газов, будут ежегодно отчитываться об объемах выбросов.