Володин рассказал, какие законы вступают в силу в декабре

Новости

Петр Бирюков: "Парк Яуза" впервые украсят к новогодним праздникам 10:59
Началось серийное производство гиперзвуковых ракет "Циркон" 10:39
Число пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" увеличилось до 76 10:35
Австралия подтвердила два случая заражения новым штаммом коронавируса 10:31
"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского 09:55
В Москве девочка-подросток сорвалась с эскалатора в ТЦ 09:44
МИД Венгрии объяснил проблемы "Спутника V" в ЕС политикой и идеологией 09:32
Наталья Сергунина: Гранты мэра Москвы выиграли 99 учеников и коллективов школ искусств 09:29
Китайские ученые назвали самый радиоактивный фрукт 08:55
В США в Черную пятницу зафиксированы многочисленные грабежи 08:44
Рейтинг одобрения Байдена оказался ниже, чем у самого непопулярного губернатора 08:20
Умер певец и композитор Александр Градский 07:50
Главврач Вечорко: Антипрививочники не хотят знать правду 07:48
Финансист Бахтин назвал худшие валюты для покупки 07:38
В Чехии подтвержден случай заражения штаммом "омикрон" 06:50
Полянский: Организуемый США "Саммит за демократию" может подорвать ООН 06:12
Ряду пенсионеров автоматически проиндексируют пенсии с 1 декабря 05:30
"Омикрон"-штамм продемонстрировал способность передаваться бесконтактно 05:20
Врачи Якутии впервые удалили врожденную катаракту малолетним пациентам 05:13
В ООН предупредили о сокращении населения Украины до 35 млн к 2050 году 04:55
Захарова прокомментировала слова о "кладбище мигрантов" в Средиземном море 04:35
Пушков: Украина имеет того президента, которого заслуживает 03:55
The Hill: Госдеп призвал демократов заблокировать санкции против "СП-2" 03:31
Израиль закрыл границы для иностранцев из-за нового штамма COVID-19 02:35
Ученые показали первое изображение белка штамма "омикрон" 02:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
28.11.2021 10:24
Рубрика: Власть

Володин рассказал, какие законы вступают в силу в декабре

Текст: Татьяна Замахина
В последнем месяце этого года заработают важные для граждан нововведения - станет легче зарегистрировать рождение ребенка, а к социально значимым сайтам предоставят бесплатный доступ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Один из новых законов предполагает, что россияне смогут бесплатно пользоваться социально значимыми сайтами.

В список значимых ресурсов войдут порталы госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов России, а также портал госуслуг. Другие ресурсы определит специальная правкомиссия.

Кроме того, с декабря получить свидетельство о рождении ребенка и другие документы можно будет в любых загсах независимо от места жительства.

Сейчас рождение ребенка регистрируется лишь по месту его рождения или по месту жительства родителей.

Председатель Госдумы также выделил ряд законов, касающихся защиты людей в финансовой сфере.

Фото: iStock
В Госдуме обращают внимание на сроки реализации закона о предустановках российских приложений в гаджетах

В декабре появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, которые выманивают деньги, а потом исчезают.

"Решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды", - заявил спикер.

Другое нововведение, по его словам, защитит людей, которые обращаются за кредитом, от навязывания дополнительных услуг. Будет запрещено проставлять за заемщика в договоре отметки, означающие его согласие с предложенными условиями.

Также банки не смогут требовать от заемщика постоянного наличия на счете неснижаемого остатка. "Это условие было избыточным, - считает Володин. - Ситуации в жизни бывают разные, не всегда граждане могут поддерживать определенный баланс счета в течение месяца, что важно учитывать".

Кроме того, в наступающем месяце за производство или продажу лекарств без маркировки, а также за нарушение порядка нанесения на них средств идентификации начнут взимать штрафы в размере до 100 тыс. рублей. А за использование заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров предполагается лишение свободы на срок до трех лет.

Следующий закон, о котором говорится в сообщении: иностранцам, приехавшим в Россию не для трудоустройства и находящимся в стране более 90 дней в обязательном порядке придется пройти дактилоскопическую регистрацию и медосмотр.

И еще один закон - в сфере защиты окружающей среды. Предприятия, в результате работы которых в атмосферу попадает большое количество парниковых газов, будут ежегодно отчитываться об объемах выбросов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

"Омикрон"-штамм продемонстрировал способность передаваться бесконтактно
Ряду пенсионеров автоматически проиндексируют пенсии с 1 декабря
Израиль закрыл границы для иностранцев из-за нового штамма COVID-19
МИД Венгрии объяснил проблемы "Спутника V" в ЕС политикой и идеологией
Посол РФ рассказал о высылке российских дипломатов из США
Госдума приняла новый бюджет
Песков назвал крайний срок пресс-конференции Путина