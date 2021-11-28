Врач: Последствия для глаз после COVID-19 могут быть очень тяжелыми

Сейчас многие столкнулись с коронавирусной инфекцией, которая поражает разные органы. Входят ли в этот "список риска" глаза и насколько это серьезно, "РГ" спросила заведующую офтальмологическим отделением Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону Ирину Шангичеву.

Взаимосвязь коронавируса со здоровьем глаз пока только изучается, предупредила она, но некоторые выводы уже можно сделать.

"Последствия очень тяжелы, - сообщила Ирина Шангичева. - Врачи отмечают у пациентов ухудшение зрения после ковида. У переболевших наблюдаются такие симптомы, как отечность зрительного нерва, спазмы глазных мышц и воспаление сетчатки. Тромбоз мелких сосудов приводит к флегмонам, некрозам, абсцессам вокруг орбиты".

Эти осложнения офтальмолог назвала "грозными". "Поэтому надо всеми способами стараться избежать заражения, - порекомендовала врач. - Вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности".

Мы говорили с заведующей офтальмологическим отделением и о гимнастике для глаз. Можно ли с ее помощью вернуть остроту зрения?

"В детстве это возможно, - ответила Ирина Шангичева. - Но приучить к упражнениям детей - задача не из простых. Я бы посоветовала игры, в которых ребенку надо следить за мячом или другим снарядом".

И взрослым тоже не надо пренебрегать гимнастикой. Им ее полезно делать для профилактики. Мы ведь постоянно смотрим в экран - компьютера или телефона, поэтому нагрузки на глаза огромные.

"Надо давать глазам отдых, - рекомендует офтальмолог. - Минут сорок поработали, отдохните минут десять. Отвлекитесь от своих занятий и сделайте простые упражнения: рисуйте глазами фигуры, смотрите вверх-вниз, направо-налево".

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