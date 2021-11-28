Врач рассказал, как проявляется затяжной ковид

С самого начала пандемии одна из самых сложных вещей, связанных с COVID-19, заключается в том, что у многих людей, которые были инфицированы и были передатчиками инфекции, наблюдались легкие симптомы или вообще не было никаких признаков заболевания. Кроме того, даже вакцинированные люди могут заразиться вирусом и передать его. В интервью порталу eatthis.com, Гвен Мерфи, доктор наук и директор по эпидемиологии медицинского центра Let's Get Checked, как определить, был или есть ли у вас COVID-19.

"Если у вас была коронавирусная инфекция, ваш организм, с большой долей вероятности, выработал антитела для борьбы с инфекцией, и можно измерить эти антитела в образце крови", - сказал Мерфи, уточнив, что не у всех, кто инфицирован, вырабатываются антитела, и реакция антител со временем ослабевает. По его словам, поэтому взятие образца крови спустя много времени после подозрения на инфекцию может мало что сказать.

При этом, отметил ученый, симптомы перенесенного коронавируса могут быть разными, но многие инфицированные жалуются на сухой кашель, жар и усталость, другие могут испытывать боли в горле, диарею, конъюнктивит, головную боль, потерю вкуса или запаха, сыпь на коже или изменение цвета пальцев рук и ног. Полный список симптомов, которые классифицируют американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), включает: лихорадку или озноб, кашель, одышку или затрудненное дыхание, усталость, боли в мышцах или теле, головную боль, новую потерю вкуса или запаха, воспаленное горло, заложенность носа или насморк, тошноту или рвоту, диарею. Некоторые симптомы требуют оказания экстренной медицинской помощи. "Немедленно обратитесь за помощью к врачам, если вы испытываете затрудненное дыхание или боль в груди", - сказал Мерфи.

Как отметил ученый, вирус SARS-CoV-2 даже спустя некоторое время после заражения способен атаковать множество различных частей нашего тела, и, к сожалению, некоторые инфекции приводят к продолжительному заболеванию, известному как "затяжной COVID-19". При этом такие симптомы могут длиться неделями или месяцами и могут затронуть большинство, если не все, системы организма, в особенности, сердце, легкие, почки, кожу и функции мозга. "Затяжной COVID-19 - еще одна причина для всех нас сделать вакцинацию и побудить наших друзей и семью сделать то же самое", - заключил Мерфи.